Szanty i co jeszcze? Sprawdź listę wydarzeń na weekend w Iławie

Co się będzie działo w ciągu kilku najbliższych dni w Iławie? Zapraszamy do sprawdzenia i wybrania czegoś dla siebie.

W każdy piątek wakacji rejs ku zachodzącemu słońcu statkiem Ilavia, aż do Sarnówka, godz. 17:30, przystań Statku Ilavia (przed Galerią Handlową Jeziorak, ul. Królowej Jadwigi). Rejs trwa ok. 2h. Odbywa się przy min. 10 biletowanych osobach. Bilet normalny 25 zł, bilet ulgowy 20 zł. Nie jest prowadzona rezerwacja biletów na ten rejs.





Na Wyspie Młyńskiej 5 sierpnia o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie z cyklu Wakacyjne Spotkania Artystyczne. Janusz Król i Ireneusz Paliński zagrają dla Państwa utwory Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy, Andrzeja Koryckiego, uraczą nas szantami, poezją śpiewaną, a malarka Joanna Kowalska poprowadzi warsztaty dla najmłodszych w otoczeniu jej wyjątkowych obrazów.

Czas trwania ok. 2h (godz. 18:00-20:00)

Wstęp bezpłatny.



Waldemar Wysocki zaprasza na Spotkanie z historią w Salce Muzealnej Iławy - 5 sierpnia w godz. 18:00 - 19:00. To niebywała okazja, aby móc obejrzeć eksponaty znajdujące się w salce oraz spotkać regionalistów i miłośników Iławy.





6 sierpnia (sobota) odbędą się Ogólnopolskie Regaty Oldbojów klasie Optimist "Yellow Cup" na akwenie Dużego Jezioraka w okolicy Ekomariny.



Iławskie Bajki Własne zapraszają 6 sierpniao godz. 11:00 w Stacji Jeziorak na warsztaty plastyczne, które poprowadzi Joanna Konarska, oraz spotkanie wraz z indywidualnymi konsultacjami z zakresu bajkoterapii, którymi zajmie się Dawid Perges.

6 sierpnia na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki odbędą Szanty nad Jeziorakiem. Na scenie wystąpią:

- Kapitan Thorn,

- BANANA BOAT,

- Trzecia Miłość.

Wydarzenie poprowadzą;

- Wojciech Harmansa,

- Michał Gramatyka.



Początek o godz.: 20:00,

Wstęp: wolny.

Ponadto:

godz. 19:00 - "Podwodna przygoda"- zabawy, animacje dla dzieci w wykonaniu grupy MagMowcy.

Plac zabaw przy plaży.

Wstęp wolny.



A już za tydzień - Old Jazz Meeting Złota Tarka Iława 2022

To już 51 edycja Festiwalu Jazzu Tradycyjnego. 12 sierpnia po pięcioletniej przerwie wraca konkurs o Złotą Tarkę. Rozpocznie się o godzinie 20. Pół godziny wcześniej ze Starego Miasta wyruszy Parada Nowoorleańska. Koncerty główne to: Brass Federacja i Nika Lubowicz z Henrykiem Miśkiewiczem. Prowadzenie: Paweł Sztompke.

O 24:00 w parku miejskim - bal jazzowy z udziałem Szymon Klekowicki Parnas Band i Tamarą Behler. Wstęp bezpłatny.

13 sierpnia o 20:00 w amfiteatrze rozpocznie się koncert galowy "100 lat jazzu w Polsce". Wystąpią: Alchemik Big Band Grzegorza Grzecha Piotrowskiego (dyrektora artystycznego Festiwalu) z gośćmi specjalnymi: Hanną Banaszak z zespołem, Ewą Bem i Januszem Szromem, Piotrem Szmidtem i Henrykiem Miśkiewiczem.

O 23:00 rozpocznie się koncert Gunhild Carling i jej zespołu.

W niedzielę 14 sierpnia o 14:00 w amfiteatrze rozpocznie się msza św. jazzowa z udziałem chóru Petera Mante "The Africa Gospel Project". Wstęp będzie bezpłatny.

Ceny biletów na koncerty: ulgowy 30 zł, normalny 50 zł.

Karnet dwudniowy ulgowy 70 zł, normalny 100 zł.

Sprzedaż prowadzi Iławskie Centrum Kultury.

