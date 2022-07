Kotewicz Cup — to będzie rekordowy turniej! "Na listach startowych może być nawet 100 osób"

29. edycji Kotewicz Cup to pokaźny dorobek organizacyjny. Dwie odbyły się niegdyś w Bydgoszczy (grała Agnieszka Radwańska, więcej w tekście poniżej), pozostałe w Iławie, na kortach znajdujących się na stadionie przy ul. Sienkiewicza 1.

W czwartek 7 lipca poinformowaliśmy na naszym portalu o zapisach do jubileuszowej 30. edycji rozgrywek, którą tworzy Jarosław Kotewicz wraz z bratem Zbigniewem. Zachęcaliśmy wówczas do gry w turnieju, do którego dojdzie w ten weekend (29-31 lipca): Kotewicz Cup — olimpijczyk z Atlanty zaprasza na turniej tenisowy do Iławy. Sprawdź szczegóły

— No i muszę przyznać, że tradycja naszych rozgrywek i nasze działania promocyjne spowodowały, że listy startowe zapełniają się bardzo szybko. Zgłaszają się zawodniczki i zawodnicy z Morąga, Ostródy, Lubawy, dzwonią ludzie z Olsztyna. Podejrzewam, że do Kotewicz Cup 2022 może zapisać się rekordowa ilość uczestników, nawet około stu — mówi Jarosław Kotewicz, z którym rozmawialiśmy wczoraj popołudniu. A słowo "zapełniają" świadczy o tym, że do turnieju przewidzianego tylko dla amatorów wciąż można się zapisać, do piątku. Szczegóły w tekście poniżej.

W piątek (29.07) o godzinie 17.00 rozpocznie się turniej singlowy mężczyzn w dwóch kategoriach wiekowych: +35 i +55. Tego samego dnia o 20.00 rozpocznie się jeszcze rywalizacja mikstów.

W sobotę w samo południe na iławskie korty ruszą deble kobiece i męskie, niedziela to gry finałowe.

W ostatni weekend lipca iławskie korty będą areną zmagań tenisistek i tenisistów uczestniczących w amatorskim turnieju Kotewicz Cup. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest Jarosław Kotewicz, znakomity niegdyś skoczek wzwyż.

Pięć srebrnych oraz jeden brązowy medal mistrzostw Polski na stadionie, cztery razy halowe mistrzostwo Polski (Spała 1992, 1994, 1995 i 1998) oraz dwa razy wicemistrzostwo kraju w hali. Do tego w 1996 roku start w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, gdzie zajął 11. miejsce.

Trzeba przyznać, że to (skrócone do maksa) sportowe CV Jarosława Kotewicza jest niezwykle treściwe. O kapitalnym skoczku wzwyż z Iławy jeszcze wkrótce napiszemy, o jego przygodzie z tenisem także. Teraz chcemy zaprosić Was do gry!

Kotewicz Cup, który odbywa się pod naszym patronatem medialnym, to prawdopodobnie jeden z najstarszych, wciąż aktywnych turniejów przewidzianych dla amatorów. W ostatni weekend lipca na kortach przy ulicy Sienkiewicza 1 (stadion miejski) odbędzie się już 30. edycja tych rozgrywek.

— W przeszłości dwa turnieje rozegraliśmy w Bydgoszczy, były to zmagania deblistów i dwukrotnie swoją obecnością zaszczyciła nas Agnieszka Radwańska, nasza znakomita tenisistka — wspomina Kotewicz.

— Pozostałe turnieje graliśmy już w Iławie i jubileuszowa 30. edycja także zostanie rozegrana na kortach przy ulicy Sienkiewicza, w okolicach Lasku Miejskiego — dodaje organizator, a właściwie współorganizator, bo przy pracy nad turniejem bardzo pomaga mu brat, Zbigniew Kotewicz.

Do Kotewicz Cup 2022 dojdzie w dniach 29-31 lipca (piątek — niedziela). Na turniej składają się zmagania w singlu mężczyzn (kat. wiekowe +35 i +50), mikście, deblu kobiet i deblu mężczyzn. Sprawy związane z samymi rozgrywkami można omawiać ze Zbigniewem Kotewiczem i u niego też się zapisywać (nr tel. 600 907 181).

Jedną rzecz trzeba podkreślić — do turnieju mogą zapisać się tylko amatorzy!

— Cieszę się, że tak dużo partnerów z Iławy i okolicy przystało na propozycję współpracy z nami. W tym momencie to: Bank PKO BP jako sponsor główny, a także sponsorzy i partnerzy: Hotel Stary Tartak, Solano, Spomer, Mazurek Premium Cars, Envio Group, War-Ma Beton, Tkaniny 24.pl, Grupa KWK, Dolux-M, Olwnet.pl, OCMB-M3, Souvre, La Rive, Triss, Rodowita, La Faye, Mionetto, Maj-Bus, Mydent, Omega Kwidzyn, Rolimpex — wymienia organizator.

— To cieszy, tak samo jak fakt, że gdy dzwonię i zaczynam z rozmowę z naszymi partnerami, to okazuje się, że jeszcze Kotewicza pamiętają — mówi z uśmiechem skoczek. — Jednocześnie zapraszamy także kolejne firmy i instytucje do współpracy, w tej sprawie można kontaktować się ze mną pod numerem telefonu 502 139 505 — dodaje.

