Chcieli zyskać na inwestycji, stracili po 1.000 zł. Oszczędności uratował pracownik banku

Wczoraj i dziś (20 i 21 lipca) policjanci zostali poinformowani o oszustwie. Mężczyźni oświadczyli, że przeglądając internet, zauważyli artykuł o możliwości zainwestowania w jeden ze znanych koncernów paliwowych. W związku z powyższym skontaktowali się z konsultantem. Mężczyzna zaproponował zakup akcji koncernu paliwowego. Informując jednocześnie, że akcje szybko będą wzrastać na wartości.

Pokrzywdzeni oświadczyli, że przelali pieniądze na wskazane konto, czekając na zapowiadany zysk. W pewnym momencie jeden z pokrzywdzonych został wezwany do swojego banku. Okazało się, że ktoś bez autoryzacji próbował korzystać z jego konta bankowego. Dzięki czujności pracownika banku mężczyzna nie stracił całych swoich oszczędności. Sprawcy udało wyłudzić się tylko 1000 zł. Kiedy mężczyźni zorientowali się, że zostali oszukani, o wszystkim poinformowali policjantów.

Kodeks Karny za to przestępstwo przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina

– Kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Obietnica łatwego zysku przez świetną inwestycję to najczęściej metoda działania oszustów – mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzecznik iławskiej policji.