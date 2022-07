"Uprzejmie informuję...", czyli o listach do iławskiego Urzędu Skarbowego

Aż 95 donosów to o wiele więcej, niż przed rokiem. Rok temu pisaliśmy, że przez cały 2020 rok do iławskiej skarbówki wpłynęło 77 tego typu listów.

Do Urzędu Skarbowego w Iławie co roku wpływa ok. 50 do 100 donosów. Jednak w ostatnich latach ta liczba oscyluje coraz bliżej setki. Mieszkańcy powiatu poruszają różne tematy, ale najczęściej w listach chodzi o to, że komuś się powodzi. Bardzo często po takim liście urząd rozpoczyna dochodzenie w sprawie podejrzenia o oszustwa podatkowe. Kontrola podatkowa przeprowadzana przez organy podatkowe ma na celu sprawdzenie, czy podatnicy lub płatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Informacje o naruszeniach tych obowiązków często pochodzą z niezidentyfikowanych źródeł informacji i są przekazywane organom podatkowym w formie donosu.

Bywa, że takie listy pisze się po to, żeby po prostu wylać żale z zazdrości, bez przewidywania, że w ten sposób można komuś zaszkodzić. Kwestia wysyłania doniesień do fiskusa jest kontrowersyjna. Z drugiej strony na Zachodzie informowanie służb o wszelakich nieprawidłowościach to norma. W Polsce — nadal nie. Poza tym kojarzy się to z dawnymi czasami, gdy za tego typu doniesienie można było zostać odpowiednio, czyli sowicie, wynagrodzonym.

Donosy najczęściej są anonimowe, ale zdarza się, że podpisane imieniem oraz nazwiskiem. Czasem na końcu pisma widnieje krótki podpis: "życzliwy". Nie wszystkie urzędy skarbowe prowadzą rejestr tego typu zgłoszeń, bo taki obowiązek zniesiono w 2018 r. Urząd Skarbowy w Iławie taki monitoring prowadzi i na naszą prośbę ujawnił część treści donosów, które mieszkańcy powiatu iławskiego przysłali w 2020 r.