Spacer edukacyjny po Osiedlu Żołnierzy Wyklętych. Dwanaście gatunków motyli zaobserwowano w godzinę

– Ten spacer przyrodniczy to także próba pokazania, w jaki sposób prowadzę obserwacje na terenie Iławy, ponieważ zajmuję się inwentaryzacją motyli dziennych – mówi Magdalena Rudnicka ze stowarzyszenia Dzika Iława.

Oznacza to, że chce zbadać dokładny skład gatunkowy wszystkich motyli, jakie na naszym terenie występują. Już ponad 40 lat temu Brytyjczycy założyli organizację po to, by zająć się obserwacją motyli, Polacy dołączyli do nich całkiem niedawno.

W Polsce mamy ok. 163 gatunków motyli dziennych oraz ponad 3 tysiące ciem. – Zatem tak naprawdę to, co widzimy w ciągu dnia, czyli motyle dzienne, to tak naprawdę garstka – mówi M. Rudnicka. – Na całym świecie motyli dziennych jest 17 tysięcy, w Europie to około 400 gatunków. A motyli nocnych jest prawie 130 tysięcy – dodaje.



Warunki nie były do końca korzystne, bo w sobotni deszczowy poranek wiał mocny wiatr. Nie sprzyja to motylemu lataniu. Jednak i tak zaobserwowano 12 gatunków, w tym m.in. mieniaka strużnika. – Ten piękny owad jest jednym z większych polskich motyli. Ma do 8 cm rozpiętość skrzydeł. I w słońcu mieni się na fioletowo – mówi Magdalena Rudnicka. Napotkano także m.in.: polowca szachownicę, modraszka ikara, przeplatkę atalię czy karłątka ryskę.

Dla porównania, ubiegłoroczne obserwacje założycielki Dzikiej Iławy w południowej części miasta wykazały 43 gatunki.

Spacery edukacyjne Dzikiej Iławy są bezpłatne, w tym sezonie zaplanowano jeszcze dwa. Każdy motyl był łapany w ogromną siatkę, a po obserwacji i odnotowaniu (gatunku, a często i płci!) – wypuszczany w tym samym miejscu w swoje naturalne środowisko.