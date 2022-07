Podsumowanie weekendu. Wypadki z udziałem dzieci

Do dwóch groźnie wyglądających wypadków doszło na drogach powiatu iławskiego w ciągu ostatnich kilku dni.

Do jednego z poważniejszych zdarzeń, bo z udziałem 2-letniego dziecka, doszło w piątek (8 lipca) w Lubawie. Pracujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że kierująca oplem 19-latka, wykonując manewr skrętu w lewo w drogę dojazdową do posesji, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście jadącemu prawidłowo drogą dla rowerów. Na skutek zderzenia pojazdów obrażeń ciała w postaci ogólnych potłuczeń doznało dziecko przewożone na rowerze w specjalnym siodełku.

Policjanci apelują o ostrożność i przypominają! Rowerzysta, zgodnie z polskimi przepisami jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, takim jak kierowca samochodu czy motocyklista. Tak, więc rowerzysta ma swoje prawa, ale i obowiązki. Do najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych ze strony kierujących samochodami jest wymuszenie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie i skręcanie. Pamiętajmy, że według prawa o ruchu drogowym kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem.



Do kolejnego groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów doszło w niedzielę (10 lipca) na drodze krajowej nr 15 w Sampławie (gmina Lubawa). Kierujący chevroletem 68-latek, wykonując manewr skrętu w lewo, na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu volkswagenem, na skutek czego doszło do bocznego zderzenia obu pojazdów. Ranne w zdarzeniu zostały 3 osoby podróżujące chevroletem, w tym dziecko, które trafiły do szpitali.