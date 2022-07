Sukces Iława Gospel Singers. Pierwsze miejsce we Włoszech!

Z całego świata do Montegrotto Terme we Włoszech zjechały się chóry śpiewające gospel. Nie mogło tam zabraknąć reprezentacji Iławy, chóru Iława Gospel Singers. Okazało się, że iławianie reprezentowali nie tylko nasze miasto, ale i Polskę, bowiem z naszej części Europy zespołów chóralnych było niewiele. – Najwięcej uczestników dotarło w Włoch i Hiszpanii – relacjonuje Magdalena Wróblewska z Iława Gospel Singers.

Najpierw chóry wzięły udział w warsztatach, a potem odbył się festiwal. I to w nim iławscy chórzyści zajęli pierwsze miejsce razem z The Joy Gospel Singers z Włoch. – Organizatorzy nie przewidzieli, że mogą się im spodobać dwie grupy – śmieje się M. Wróblewska. Dlatego i nagroda finansowa będzie prawdopodobnie do podziału. A jest to aż 3.000 euro! Z pewnością nagroda zostanie wykorzystana na dalszy rozwój zespołu.

Do Włoch wyleciało 14 osób, członków chóru, a to wystarczający skład koncertowy. Gratulujemy wszystkim! Tym bardziej, że po raz pierwszy ktokolwiek z Polski wziął udział w tym wydarzeniu. A teraz chórowi życzymy udanego zwiedzania pobliskiej Wenecji.

Edyta Kocyła-Pawłowska