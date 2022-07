Motylem jestem... Czyli spacer w poszukiwaniu motyli

Magdalena Rudnicka ze stowarzyszenia Dzika Iława zaprasza na pierwszy w tym roku spacer edukacyjny. Tym razem podzieli się swoją wiedzą o motylach, nie tylko tych zamieszkujących Iławę.

Magdalena Rudnicka już rok temu wystawiła w Galerii Jazzowej swoje zdjęcia motyli. Zobacz, jak wyglądają motyle Iławy

Tym razem naszych owadzich sąsiadów będzie można zobaczyć – przy odrobinie szczęścia – na żywo.

– Przyjęło się, że motyle to te owady, które latają w ciągu dnia, a ćmy są motylami aktywnymi w ciągu nocy. Jest to podział roboczy i wedle nauki, jaką jest entomologia, nie jest on do końca poprawny. Rzeczywiście, znaczna część ciem jest aktywna w nocy. Entomologia wyjaśnia podział na te dwie grupy w trochę inny sposób. Cała grupa tych owadów po łacinie nazywa się Lepidoptera, czyli łuskoskrzydłe. Wszystkie owady, które się do niego zaliczają, mają struktury włosowe przekształcone w łuski. To ten pyłek, który czasem zostaje nam na palcach, gdy złapiemy owada.

Cała ta grupa łuskoskrzydłych dzieli się na buławkoczułkowe i różnoczułkowe. Nasze motyle dzienne są buławkoczułkowe. U wszystkich gatunków, a mamy ich 154, czułki są identyczne, cienkie z buławką na końcu. Natomiast ćmy, czyli różnoczułkowe, mają najróżniejsze czułki. Na przykład nitkowate, grzebykowate, pierzaste. To jedna cecha, a druga, która je różni, to fakt, że motyle dzienne w czasie spoczynku składają skrzydła wzdłuż ciała i widzimy zewnętrzny rysunek na skrzydłach. A u ciem - składają skrzydła dachówkowato. Pracownicy naukowi kierują się tymi cechami. Natomiast jest to duże ułatwienie, gdy mówimy, że ćmy latają w nocy – wyjaśnia Magda Rudnicka. Więcej ciekawostek, w tym o motylu, który do nas przylatuje z Afryki, i czy motyle widzą podobnie jak ludzie – będzie można poznać podczas wyprawy. Będzie tez można podejrzeć entomologa podczas pracy w terenie.

Spacer rozpocznie się o godzinie 14:00 9 lipca, czyli w najbliższą sobotę. Zbiórka przy ROD "Nad Iławką" za parkingiem Animex Foods Sp. z o.o. od Al. Jana Pawła II, a potem uczestnicy przejdą na Osiedle Żołnierzy Wyklętych. Trasa będzie wiodła łąkami, wzdłuż rzeki Iławki, będzie to trochę ponad kilometr. – Warto zabrać nakrycie głowy i coś do picia – proponuje organizatorka. Wydarzenie jest bezpłatne.

– Ciekawe opowieści o motylach okraszone będą obserwacją żywych owadów, które mam nadzieję spotkamy na miejscu – mówi M. Rudnicka.

Organizatorka zapowiada jeszcze dwa spacery tego lata. Szczegóły wkrótce.

eka