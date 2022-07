Susz Triathlon 2022 — trwa drugi dzień mistrzowskich zmagań [zdjęcia i video z soboty]

"To jedyny weekend w roku, kiedy można się w Suszu zgubić" — tak półżartem (półserio) organizatorzy zawodów triathlonowych zaczęli jeden z postów w swoich social mediach. Duży dystans i luz, bo Susz to miasto na co dzień rzeczywiście spokojne, ale raz w roku ożywa i tętni niczym sportowa metropolia.

Susz Triathlon rozpoczął się w piątek (1 lipca) od zmagań aquathlonistów, tych młodych i trochę starszych. Aquathlon to odmiana triathlonu z wyłączeniem jazdy na rowerze (pływanie + bieg), tego też dnia odsłonięto kapitalny nie tylko w naszej ocenie Pomnik Triathlonisty autorstwa Rafała Szulca z Pikusa (także powiat iławski). Pomnik można podziwiać na plaży miejskiej, ale także na zdjęciach w naszej fotogalerii i nagraniu poniżej.

Wieczorna burza spowodowała, że koncert zespołu Enej trzeba było przenieść ze sceny na plaży do hali Centrum Sportu i Rekreacji. W sobotę z kolei na ST zagrało De Mono.

sprint i super sprint — także w różnych kategoriach wiekowych. Tego też dnia odbyły się najważniejsze starty, jeśli chodzi o rangę zmagań — mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski. Wszystkie wyniki znajdziecie



Dzisiaj ostatni, ale też chyba najważniejszy dzień, jeśli chodzi o ducha suskich zawodów i klimat sportowych zmagań, bo też Susz od lat kojarzony jest właśnie z rywalizacją na dystansie 1/2 Iron Mana (1,9 km w wodzie, 90 km na rowerze, 21,095 km w biegu). Wyścig, w którym uczestniczy też wiele zawodniczek i zawodników z Susza, Iławy itd. można śledzić na Sobota to także (a raczej — przede wszystkim) zmagania triathlonowe na dystansie— także w różnych kategoriach wiekowych. Tego też dnia odbyły się najważniejsze starty, jeśli chodzi o rangę zmagań —orazWszystkie wyniki znajdziecie TUTAJ Dzisiaj ostatni, ale też chyba najważniejszy dzień, jeśli chodzi o ducha suskich zawodów i klimat sportowych zmagań, bo też Susz od lat kojarzony jest właśnie z rywalizacją na dystansie(1,9 km w wodzie, 90 km na rowerze, 21,095 km w biegu). Wyścig, w którym uczestniczy też wiele zawodniczek i zawodników z Susza, Iławy itd. można śledzić na facebooku Susz Triathlon

