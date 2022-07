Psy latają w Iławie. Zobacz zdjęcia z dog frisbee

Border collie to rasa, która w tym sporcie ma przewagę ze względu na swoje cechy, ale na bocznym boisku stadionu miejskiego w Iławie można oglądać przedstawicieli bardzo różnych psich ras, w tym Bezę Pawła i Katarzyny Jakubowskich z Lubawy. Beza, zabrana kilka lat temu ze schroniska, okazała się utalentowanym latającym psem, za sprawą jej i jej właścicieli na naszym terenie zaczęto także organizować tego typu zawody.Dog frisbee wymaga bliskiej współpracy psa i jego pana (choć najczęściej rzucają panie, Paweł Jakubowski jest wyjątkiem). Sport polega na rzucaniu plastikowego dysku w odpowiednim kierunku, z odpowiednią siłą tak, by pies miał możliwość złapania go w pysk. Konkurencje są różne, na przykład dystansowa, gdy trzeba rzucić dysk jak najdalej, a najlepsi rzucają nawet 60-70 metrów. Najbardziej widowiskowa, jak przyznają i zawodnicy, i organizatorzy, i sędziowie, jest konkurencja freestylowa, w której człowiek nie tylko rzuca dysk na pewną odległość, ale i dodaje inne elementy do pokazu. W ten sposób można wyeksponować zalety zespołu, jakim jest pies i jego człowiek. W Iławie można było zobaczyć wielu debiutantów w tym sporcie, także kilku z grupy Cztery Łapy Iławy.Katarzyna Kamińska, współorganizator eventu oraz jednocześnie zawodnik, a czasami i sędzia, mówi, że wystartowało około 160 teamów człowiek plus pies. – Ludzi jest mniej, bo około 100, bo czasami człowiek startuje z dwójką lub większą liczbą psów – wyjaśnia.Zawody w Iławie są kwalifikacją do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Poznaniu. Wielu zawodników iławską imprezą rozpoczęło swój urlop, zostając w naszym regionie na dłużej. A przyjechali z wielu zakątków Polski, od Śląska po Wybrzeże.