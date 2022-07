Łukasz Suchocki trenerem zespołu z klasy okręgowej. "Wkrótce pierwszy trening" — mówi szkoleniowiec

PIŁKA NOŻNA\\\ Odszedł jeden szkoleniowiec z Iławy (Patryk Wodzicki), zastąpi go kolejny. Łukasz Suchocki potwierdził nam właśnie, że zostanie trenerem Ossy Biskupiec Pomorski.

Czas między sezonami to wzmożona praca na piłkarskim rynku transferowym, także lokalnym. Z tym, że pierwsze ruchy transferowej karuzeli dotyczą na razie (przynajmniej oficjalnie) przede wszystkim szkoleniowców.

Daniel Madej. 21 czerwca poinformowaliśmy, że ze stanowiskiem trenera Jezioraka Iława żegna się Wojciech Tarnowski , drużynę seniorów klubu z ul. Sienkiewicza przejmie

beniaminkiem) szóste miejsce. Cztery dni wcześniej podaliśmy do wiadomości inną informację dotyczącą trenerskiego rynku pracy: Patryk Wodzicki przestał być szkoleniowcem występującej w gr. 2 warmińsko-mazurskiej klasy okręgowej Ossy Biskupiec Pomorski , która na koniec sezonu 2021/22 zajęła (będąc) szóste miejsce.

W Biskupcu Pom. powstał tymczasowy wakat na szkoleniowym stanowisku, ale już go nie ma. Skontaktowaliśmy się dzisiaj (piątek 1 lipca) z Łukaszem Suchockim, który ostatnio związany był z GKS-em Wikielec. To właśnie w tym klubie po raz pierwszy w życiu poprowadził drużynę seniorów zastępując... Wojciecha Tarnowskiego (porównanie do karuzeli w przypadku piłkarskich transferów nie bierze się znikąd).

Ostatecznie i Suchocki, pod wodzą którego zespół z Wikielca utrzymał się w III lidze po sezonie 2020/21, pożegnał się z tą rolą. W połowie listopada 2021 GKS ogłosił, że nowym trenerem pierwszej drużyny będzie Piotr Zajączkowski, którego — jak wiemy — w klubie z Wikielca już też nie ma (jego następcą został Damian Jarzembowski).

Po odejściu Wodzickiego z Ossy ruszyła giełda nazwisk, jednym ze szkoleniowców przymierzanych do prowadzenia zespołu z Biskupca Pom. był właśnie iławianin Suchocki. Dzisiaj trener ten potwierdził nam, że przejmuje ekipę z okręgówki.

— W GKS-ie Wikielec będę jeszcze prawdopodobnie odpowiadał za szkolenie młodzieży, ale odchodzę z zespołu seniorów — mówi nam trener.

— W Ossie będę grającym trenerem, zobaczymy jak ten pomysł przełoży się na grę zespołu i jego postawę na boisku. Treningi rozpoczynamy w dniach 14-15 lipca, tak więc wkrótce pierwsza jednostka. Przyznam, że zespołu Ossy nie znam na tyle, aby teraz wypowiadać się na jego temat, jednak spokojnie — poznamy się i "dotrzemy" w trakcie letniego okresu przygotowawczego — dodaje Łukasz Suchocki.

