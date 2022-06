Czterolatek spał w samochodzie. Ojciec był obok, mimo to przyjechała policja

Na szczęście okazało się, że szyby w samochodzie były otwarte, a chłopcu nic się nie stało i nie potrzebował pomocy medycznej.

Wczoraj (29 czerwca) kilka minut po 17:00 oficer dyżurny iławskiej policji otrzymał informację, że na jednej z ulic w Zalewie w zamkniętym samochodzie jest małe dziecko.

Na miejsce natychmiast pojechał patrol policji. Funkcjonariusze potwierdzili informacje. Okazało się, że faktycznie 4–latek jest w samochodzie. Chłopiec spał w w aucie, w którym były otwarte wszystkie okna. Natomiast tata pracujący na podwórku cały czas obserwował syna. Na szczęście 4–latkowi nie zagrażało niebezpieczeństwo i nie potrzebował pomocy medycznej.



Jak informuje st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji, policjanci zwłaszcza o tej porze roku apelują o rozsądek i ostrzegają, że pozostawienie dziecka w nagrzewającym się, zamkniętym pojeździe skutkuje odpowiedzialnością karną.

– Najłagodniejszą formą kary jest w tym przypadku mandat karny w wysokości nawet do 500 zł. Zgodnie z art. 106 Kodeksu wykroczeń „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Karę za popełnienie omawianego czynu przewiduje również Kodeks Karny w art. 160 paragraf 2 „Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – dodaje rzeczniczka.