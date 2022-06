Rozpijał nastolatki. Sam jest niewiele starszy

Oficer dyżurny iławskiej komendy policji otrzymał nietypowe zgłoszenie. Zgłaszający oświadczył, że w jednym z lokalnych barów nieletni spożywają alkohol. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie. W trakcie czynności okazało się, że 18–latek kupił w lokalu alkohol, który następnie dał 14–latce i jej 15–letniemu koledze. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Za ułatwianie dostępu lub udostępnianie alkoholu osobie nieletniej 18–latkowi może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Osoba nieletnia również nie uniknie odpowiedzialności prawnej. 14-latka i jej 15–letni kolega ze swojego zachowania będą musieli wytłumaczyć się przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Sprzedawcom policjanci przypominają:

- prawo do zakupu alkoholu mają tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Jeśli sprzedawca ma wątpliwości, co do wieku klienta, obowiązkowo powinien sprawdzić jego dowód tożsamości. Sprzedaż alkoholu niepełnoletnim to przestępstwo, za które może grozić utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- osobom do lat 18 zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych, w tym przypadku sprzedawca również ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego – za złamanie tego przepisu, sprzedawca podlega karze grzywny w wysokości do 5000 złotych.