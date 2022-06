Iława. Popołudnie z Kulturą Ukraińską w tym roku z wyjątkowym przekazem

Mieszkańcy Iławy z kulturą ukraińską są zaznajomieni doskonale, bo mieszka tu wiele rodzin z ukraińskimi korzeniami. Od 15 lat iławianie spędzają też jedno letnie popołudnie z ukraińską muzyką. W tym roku wymiar tego wydarzenia był inny, niż w poprzednich latach.Oprócz przybliżenia elementów kultury ukraińskiej, celem koncertu była zbiórka, by wesprzeć finansowo uchodźców wojennych przebywających w Iławie.- Wrzucają nam pieniądze do puszek bardzo chętnie. Przebywający są bardzo hojni - mówiła nam Lidia Król, wolontariuszka z jedną z czterech puszek.- Spotykamy się dziś w zupełnie innej sytuacji, niż w latach poprzednich, mianowicie 109 dnia pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę - mówiła, otwierając koncert, Lubomira Żołądek. To szefowa iławskiego koła Związku Ukraińców w Polsce, która nie tylko współprowadziła to wydarzenie, ale też jest wspólnie z Iławskim Centrum Kultury i pozostałymi członkami koła przygotowała całość. - Od pięciu lat działam przy Popołudniu z Kulturą Ukraińską, ale ma ono znacznie dłuższą tradycję - opowiada nam. - Wcześniej odbywało się w amfiteatrze nad Małym Jeziorakiem, ale w tym roku postanowiliśmy zorganizować je w Kinoteatrze "Pasja". Oprócz oczywiście tła związanego z wojną na Ukrainie, jest też w tym wszystkim pewna radość. Radość z wykonawców, którzy zdecydowali się u nas wystąpić - mówi Lubomira Żołądek.Na scenie pojawili się tego dnia: Żurawli, reprezentacyjny chór Związku Ukraińców w Polsce, istniejący od 1972 r. Już ten pierwszy wykonawca wzbudził u słuchaczy wzruszenie. A potem dwa utwory a capella zaśpiewała Yulia Demidchik, pochodząca z Głuchowa w obwodzie sumskim na Ukrainie, mieszkająca od czasu wojny w podiławskim Szałkowie.