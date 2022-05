Nagrody dla twórców i mecenasów iławskiej kultury zostały wręczone

Old Stars Big Band pod kierunkiem Bartosza Żółtowskiego uświetnił galę, podczas której wręczono nagrody burmistrza Iławy w dziedzinie kultury. W tym roku zgłoszono dwadzieścia podmiotów, z których komisja wybrała te aktywnie zajmujące się twórczością artystyczną i animacyjną od wielu lat oraz godnie reprezentują miasto. Na scenie pojawili się zatem nie tylko znani i rozpoznawalni, ale i rozpoczynający drogę, potrzebujący wsparcia i zauważenia. - Pandemia nie oszczędzała artystów w 2021 - mówiła Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. - Przez wiele miesięcy instytucje kultury nie mogły funkcjonować z publicznością.Tym ważniejsze było więc wręczenie nagród i wyróżnień. Komisja przyznająca je pracowała w składzie: burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Aneta Rychlik, członkowie Rady Kultury: Dorota Jurczak, Edward Baranowski, Emrys Kosek oraz Lidia Miłosz, dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury.Po dogłębnej analizie wniosków przyznano:- 3 nagrody finansowe za osiągnięcia artystyczne w dziedzinach: sztuki plastyczne i muzyka, w tym jedna nagroda ex aequo.- 1 wyróżnienie niefinansowe za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyka;- 1 nagrodę finansową za upowszechnianie kultury przyznaną ex aeqo;- 1 nagrodę finansową za całokształt twórczości;- 1 Tytuł Mecenasa Kultury i 3 wyróżnienia za mecenat artystyczny.