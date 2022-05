Nowa przychodnia w Iławie – czy powstanie, gdzie i kiedy?

Pisaliśmy tutaj: Nowa iławska przychodnia będzie się mieściła w centrum miasta Od pewnego czasu władze Iławy prowadzą rozmowy z firmą zainteresowaną otworzeniem w naszym mieście ośrodka zdrowia.

– Stwierdziliśmy, że dobrze by było podsumować dotychczasowe rozmowy – mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. – I takie pismo, które zbierało wszystkie warunki naszej współpracy, wysłaliśmy.

Miasto przygotowało ofertę dla tego przedsiębiorcy, dotyczące ustaleń w sprawie lokalu w centrum miasta, usytuowanego na parterze przy ul. Jagiellończyka 16. Ratusz w tej chwili oczekuje na odpowiedź. Burmistrz dodaje, że władze miasta są otwarte na negocjacje, jeśli będzie taka wola ze strony spółki. Wspomniany lokal znajduje się w zasobach ITBS. Także prezes miejskiej spółki otwarty jest na ewentualne negocjacje. – Mamy więc pole manewru – zaznacza Dawid Kopaczewski. Przez ostatnie kilka tygodni wypracowano pewne założenia. Władze chciałyby mieć pewność, że odpowiadają one firmie.

W piśmie mowa o dzierżawie ww. lokalu, choć wcześniej rozmawiano o sprzedaży budynku po Izbie Gospodarczej (ul. Sobieskiego). Budynek był przez właścicieli spółki - ewentualnego właściciela przychodni - także był oglądany. Jednak, jak przekazał nam burmistrz, zainteresowano się potem jednak innym lokalem pozostającym w zasobach miasta, czyli ul. Jagiellończyka. Chodziło m.in. o budynek bez drugiego piętra, by uniknąć barier architektonicznych.

A co, jeśli ten przedsiębiorca zrezygnuje z otwarcia w tym miejscu i w ogóle w Iławie przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej? – Na razie chcemy być lojalni i rozmawiamy z jedną firmą – mówi burmistrz. - Oczywiście, jeśli jakakolwiek przychodnia zgłosiłaby się do nas z zapotrzebowaniem o lokal czy inną pomoc, to jesteśmy otwarci.

Z tego też względu zmieniono przepisy, które obowiązują w Iławie. Mowa o ułatwieniach wynajmowania mieszkań dla kadry lekarskiej.

A jeśli lokal przy ul. Jagiellończyka, który jest bardzo atrakcyjnie położony, nie zostanie zagospodarowany w ten sposób? Wówczas, jak zapewnia burmistrz, szybko znajdzie się inne rozwiązanie. Chętnych bowiem było już na to miejsce kilku, więc lokal nie będzie stał pusty.



W Iławie brakuje także lekarzy specjalistów. Wiceburmistrz Dorota Kamińska prowadzi także rozmowy z inwestorami w tym zakresie. Już całkiem niebawem

ma zostać otwarty w Iławie punkt opieki specjalistycznej, ale prywatnej.

Zamiast więc jechać do specjalisty w odległym mieście, być może będzie on dostępny bliżej. A przychodnia POZ? Do tego tematu powrócimy, tym bardziej, że oczekujemy na odpowiedź ze strony firmy KEMED.

Edyta Kocyła-Pawłowska