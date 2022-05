Poszła odwiedzić syna w więzieniu i zabrała ze sobą amfetaminę

W czwartek (19 maja) policjanci zostali wezwani do Zakładu Karnego w Iławie.

Okazało się, że 73-letnia kobieta przyszła w odwiedziny do przebywającego w zakładzie syna. Podczas kontroli przed widzeniem funkcjonariusze znaleźli u niej woreczek z 123 białymi tabletkami. Policjanci zbadali je narkotestem. Okazało się, że jest to amfetamina. Funkcjonariusze zatrzymali 73-letnią mieszkankę województwa mazowieckiego. W jej mieszkaniu znaleźli kolejne 182 białe tabletki. To również była amfetamina. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 37 gramów narkotyków.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu kobiecie. Mieszkanka województwa powiatu mazowieckiego odpowie za posiadania środków odurzających za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.