Leśna kropla krwi popłynie do potrzebujących

„Możecie być z siebie dumni” – to słowa płynące z ust obsługi krwiobusa, której członkowie widzieli już setki takich wydarzeń. Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie iławskie służby mundurowe z ich komendantami na czele: policja, służba więzienna, służba celno–skarbowa, straż pożarna, oraz najliczniej przybyła formacja – ochotnicze straże pożarne. Przybyli także samorządowcy iławscy wraz ze swoimi pracownikami: wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, burmistrz miasta Iława Dawid Kopaczewski, przewodniczący rady miasta Michał Młotek. Bardzo organizatorów ucieszył również udział sąsiadów z nadleśnictw Miłomłyn, Susz, Korpele oraz z sąsiedniej, toruńskiej RDLP – Nadleśnictwa Jamy. Z przyjemnością powitano również dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie Krzysztofa Słowińskiego. Ale, co najważniejsze, licznie przybyli mieszkańcy Iławy i okolic, którzy spontanicznie odpowiedzieli na zaproszenie przekazane za pośrednictwem lokalnych mediów. Dzięki tak licznej frekwencji możemy się pochwalić niemałym sukcesem, wspólnie uzbierano łącznie ponad 25 litrów krwi.



Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują do obsługi medycznej krwiobusa, to dzięki ciężkiej pracy tych pań udało się osiągnąć aż tak dobry wynik. Osobne podziękowania - do druhów z OSP Iława – ich grochówka była dla nas i krwiodawców nieocenionym wsparciem.