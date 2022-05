Mały Książę i Mała Księżniczka: Głosuj na Blankę!

Trwają poszukiwania Małej Księżniczki i Małego Księcia! Oto pierwsza kandydatka do tytułu Małej Księżniczki.

Trwa nasza coroczna zabawa/plebiscyt na Małego Księcia i Małą Księżniczkę. Dzieci, które uzyskają najwięcej głosów w głosowaniu sms-owym, zostaną zaprezentowane na łamach Gazety Iławskiej.

Blanka Kozicka z Iławy (na zdjęciu wyżej). Ma już 7 lat. W ubiegłym roku brała udział w plebiscycie na Zimowego Brzdąca Przedstawiamy naszego drugiego kandydata. Oto(na zdjęciu wyżej). Ma już 7 lat. W ubiegłym roku brała udział w plebiscycie na Zimowego Brzdąca Zobaczcie, jak urosła! KLIK

– Blanka we wrześniu idzie do szkoły, do pierwszej klasy – zdradza Sandra, mama dziewczynki. – W dodatku nie może się już doczekać!

Ma młodszego brata Mikołaja, który też bierze udział w tym plebiscycie.

Zgłoś swoje dziecko!

Ich urocze uśmiechy rozczulą wszystkich, błyskotliwe spojrzenia poruszą każde serce, a niezwykła charyzma pozostawi nas w szoku na bardzo długo. Poszukujemy Małych Księżniczek i Małych Książąt z całego powiatu iławskiego. Nie czekaj, zgłoś swoje dziecko!

Kto wygra? O tym zadecydują nasi Czytelnicy!

Dlaczego warto wziąć udział w naszej akcji? — To doskonała pamiątka i świetna zabawa — mówią zgodnie rodzice naszych laureatów z poprzednich lat.

Zgłoszenia przyjmujemy od 9 do 26 maja (godzina 10).

Jak zgłaszać kandydatów do tytułu Małego Księcia i Małej Księżniczki?

Wystarczy wysłać maila na adres ilawa@gazetaolsztynska.pl, wpisując w tytule wiadomości „Mały Książę i Mała Księżniczka 2021”.

Nasza akcja trwa do 30 maja 2022 r.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

— imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość,

— zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu,

— akceptację postanowień regulaminu,

— imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

Skopiuj, wklej, uzupełnij i wyślij:

Imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek:

Miejscowość:

Imię i nazwisko opiekuna:

Numer kontaktowy:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby plebiscytu i akceptuję postanowienia regulaminu.

Prosimy też o kilka słów opisujących dziecko.







eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl