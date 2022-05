Regulamin plebiscytu Mały Książę i Mała Księżniczka 2022

§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Małego Księcia i Małą Księżniczkę 2022 (zwanego dalej Plebiscytem). Plebiscyt zostanie przeprowadzony w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, elbląskim (razem z Elblągiem) ełckim, giżyckim, gołdapskim, iławskim ( z wyłączeniem gminy wiejskiej i miejskiej Lubawa), kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, nowomiejskim, oleckim, olsztyńskim (razem z Olsztynem), ostródzkim, piskim, szczycieńskim i węgorzewskim oraz w gminach wiejskiej i miejskiej Lubawa. W każdym z wymienionych powiatów oraz w/w dwóch gminach zostanie wybrany Mały Książę i Mała Księżniczka 2022, o ile w danym powiecie i w danej kategorii zostanie zgłoszone minimum trzy kandydatury.

§2.

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, REGON 470532106 (zwana dalej Organizatorem).



§3.

Plebiscyt trwa od 09 maja 2022 do 29 maja 2022 roku.



§4.

1. W plebiscycie mogą brać udział dzieci urodzone 17.04.2012 i później, zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.

3. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl

powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl

powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

Elbląg i powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl

powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl

powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl

powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl

powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl

powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl

powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl

powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl

powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl

powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl

Olsztyn i powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl

powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl

powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl

powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl

powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

gmina wiejska i miejska Lubawa: lubawa@gazetaolsztynska.pl

Kandydatury dzieci można zgłaszać do dnia 26.05.2022 do godziny 10.00. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.



4. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:

- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość i powiat,

- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby Plebiscytu,

- akceptację postanowień regulaminu,

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy napisać: Mały Książę i Mała Księżniczka 2022.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone (stosownie do miejsca zamieszkania dziecka) na stronach: bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, elk.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminski.wm.pl, mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiasto.wm.pl, olecko.wm.pl, olsztyn.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl, dziennikelblaski.pl, lubawa.wm.pl



7. Zdjęcia chłopców i dziewczynek zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.

8. Na jednym zdjęciu może się znajdować tylko jedno dziecko. Dopuszcza się możliwość zamieszczenia na 1 zdjęciu rodzeństwa.

§5.

Tytuł Małej Księżniczki 2022 w danym powiecie oraz w w gminach wiejskiej i miejskiej Lubawa otrzyma dziewczynka, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Małego Księcia 2022 w danym powiecie oraz w w gminach wiejskiej i miejskiej Lubawa otrzyma chłopiec, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.



Dodatkowo przyznane zostaną tytuły Małej Księżniczki i Małego Księcia "Gazety Olsztyńskiej"/"Dziennika Elbląskiego". Otrzymają je dziewczynka i chłopiec, którzy uzyskają największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.



§ 6.

Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnej/konkretnemu kandydatowi z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 2,46 zł brutto.

1. Głosowanie rozpocznie się po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia i potrwa do 29 maja 2022 r. do godz. 23.59,9999.

2. W przypadku, jeżeli w danym powiecie i w danej kategorii zostanie zgłoszone 1 lub 2 dzieci tytuł Małej Księżniczki/Małego Księcia nie zostanie przyznany.

3. Organizator w przypadku braku kandydatów w kategorii Małej Księżniczki/Małego Księcia na szczeblu powiatowym może w dowolnym momencie odstąpić od przeprowadzania plebiscytu w danej kategorii w danym powiecie.

4. Na stronach internetowych będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§ 7.

1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.

Protokół powinien zawierać:

a) liczbę nadesłanych sms-ów

b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§10.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl

Zwycięzcy plebiscytu na szczeblach powiatowych zostaną zaprezentowani w powiatowych tygodnikach i miesięcznikach „Gazety Olsztyńskiej”.

Mały Książę i Mała Księżniczka, którzy uzyskali największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego zostaną zaprezentowani w "Gazecie Olsztyńskiej"/"Dzienniku Elbląskim".

§11

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:

Igor Hrywna

Alina Laskowska

Karol Grosz

§12.

Dane Osobowe

Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.

Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;

prawnikom współpracującym z Administratorem;

firmom kurierskim i pocztowym.

W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.

W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§13 Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy zawrzeć oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora”.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

§ 14.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16

Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazetaolsztyńska.pl./regulaminy.