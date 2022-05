"Policja? Zataczał się i wsiadł do samochodu!" – dzięki świadkowi zatrzymano pijanego kierowcę

Pierwszego z kierujących zatrzymali policjanci podczas pomiaru prędkości w Biskupiczkach. Okazało się, że mężczyzna jechał jeepem z prędkością 104 km/h w terenie zabudowanym. W związku z powyższym 39–latek stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, musi zapłacić mandat, a jego konto powiększyło się o 10 pkt. karnych.

Tymczasem dzielnicowy podczas obchodu rejonu służbowego zauważył, że skodą jedzie znany mu z wcześniejszych interwencji 46–latek. Policjant zatrzymał mężczyznę do kontroli drogowej, bo pamiętał, że ma zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnych systemach mundurowy potwierdził swoje przypuszczenia. Okazało się, że mieszkaniec gminy Iława ma aktywny sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Natomiast o nietrzeźwym kierującym, który jeździ ulicami miasta, policjantów poinformował świadek. Zgłaszający oświadczył, że samochodem koloru granatowego właśnie spod bloku ruszył prawdopodobnie nietrzeźwy kierujący. Dodał, że mężczyzna miał problem z poruszaniem się i wejściem do auta. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku. Policjanci zatrzymali 38–latka. W trakcie czynności potwierdzili przypuszczenia zgłaszającego. Okazało się, że mieszkaniec Iławy kierował fordem, mając 3,3 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi przetransportowali mężczyznę do iławskiej jednostki i osadzili w policyjnej celi.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego policjanci zatrzymali w gminie Kisielice. W trakcie czynności mundurowi wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 60 –latek kierował rowerem, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.