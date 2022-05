Zapisy ruszyły — Iławski Półmaraton czeka na Ciebie! Ranga zawodów bardzo wzrosła

Tak, tak — mowa o największej imprezie biegowej w powiecie iławskim. Ruszyły już zapisy do XII Iławskiego Półmaratonu La Rive im. Antoniego Gierszewskiego. Będą to także mistrzostwa Polski elity (tu zapisać się nie można, tu trzeba być zawodowcem) oraz amatorów.

Bieg na dystansie 21 097 m odbędzie się w niedzielę 11 września, start o 11.00.

Dzień wcześniej, w sobotę 10 września, dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat wezmą udział w zawodach #biegnępomagam (bieg na dystansie 2 km nad Małym Jeziorakiem).

— Niedziela 11 września 2022 roku — zapiszcie tę datę w swoim biegowym terminarzu i pokonajcie połówkę królewskiego dystansu odkrywając, kilometr za kilometrem, czar Pojezierza Iławskiego — zachęcają organizatorzy Iławskiego Półmaratonu.

— To wyścig, który przyciąga wielu biegaczy — nie tylko z Polski. Tradycyjna, jeśli nie kultowa już linia startu mieścić się będzie na moście między Małym, a Dużym Jeziorakiem. To robi wrażenie!

Trasa poprowadzi Was malowniczymi drogami wzdłuż najdłuższego jeziora w Polsce, co z pewnością wykluczy monotonię i pozwoli w dobrym stylu wbiec na metę! Co więcej, tegoroczna edycja Iławskiego Półmaratonu La Rive, to Mistrzostwa Polski dla amatorów, łączące się z Mistrzostwami Polski Elity na tym samym dystansie. W kalendarzu PZLA termin 11 września figuruje jako „31. PZLA Mistrzostwa Polski w Półmaratonie”. Do zobaczenia nad Jeziorakiem! — czytamy w komunikacie.

Zapisu do Iławskiego Półmaratonu i do #biegnępomagam można dokonać TUTAJ

Regulamin biegu znajdziecie TUTAJ

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl