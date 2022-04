IŁAWA \\\ Wyścig Pięciu Jezior na start sezonu Milko Mazury MTB

Iława — to właśnie tu Mazury Zachodnie otwierają się na turystów, ukazując swe piękno Krainy Tysiąca Jezior i to właśnie tu w najbliższy weekend (23-24 kwietnia) rozpocznie się siódmy sezon Milko Mazury MTB.

Miasteczko sportowe, start i meta zawodów zlokalizowane zostaną na parkingu przy Centrum Turystyczno- Rekreacyjnym. Obiekt posiada ciekawą ofertę skierowaną do miłośników aktywnego wypoczynku m. in. krytą pływalnię, zjeżdżalnie a na spragnionych regeneracji czeka sauna, łaźnia parowa, jacuzzi.

Gospodarz cyklu - Iława, to miasto na styku lądu i wody położone nad Jeziorakiem, najdłuższym jeziorem w Polsce. W sezonie wypełnione jest śmiechem żeglarzy, a widok łopoczących żagli zachwyca również tych spacerujących brzegiem Jezioraka. Nie dziwi więc, że Zbigniew Nienacki upodobał sobie te tereny i akcja jego najsłynniejszych przygód Pana Samochodzika rozgrywa się właśnie w tych okolicach.

Sam wyścig inaugurujący sezon zapowiada się mocno interwałowo. Ubiegłoroczna trasa uległa niewielkiej modyfikacji ze względu na wichury. Na uczestników czeka dużo ścieżek typu singletrack, kręte zjazdy i podjazdy poprowadzone wzdłuż brzegów pięciu jezior położonych na terenie Nadleśnictwa Iława i Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Pierwsza runda liczy ok. 38 km i ma 530 metrów przewyższenia, druga runda to 20 km i odcinek z sumą przewyższeń oscylującą w granicach ok. 420 m.

Do wyboru trzy dystanse w niedzielę (24 kwietnia) – Hobby (38,5 km), Expert (58,5 km) i Pro (78,5 km) oraz sobotni dystans FUN (10,7 km), który jest propozycją dla osób rozpoczynających swoją przygodę z kolarstwem górskim i odwiedzających Iławę turystów.

Do udziału w wyścigach zapraszamy też miłośników rowerów elektrycznych, którzy będą mogli sprawdzić się w Electofun E-Bike Race. Rywalizacja E-bike’ów rozegrana zostanie podczas wyścigu HOBBY. Do startu dopuszczone zostaną rowery typu „Pedelec”, którego napęd działa tylko wtedy, gdy rowerzysta pedałuje, rowery o maksymalnej mocy silnika 500W, która jest zmniejszana stopniowo do zera po przekroczeniu 25km/h. Wyścig zostanie rozegrany dla kategorii: Kobiety Open i Mężczyźni Open.

Organizatorzy nie zapomnieli też o dzieciach i młodzieży. Sobota (23 kwietnia) dedykowana będzie adeptom szkółek kolarskich rywalizujących w Łaciate Junior Race - Liga Szkółek Kolarskich a niedziela najmłodszym w ramach Łaciate Junior Strider Race. Wyścigi dopasowane są odpowiednio do grup wiekowych. Udział w obu wyścigach jest bezpłatny, wystarczy zgłosić chęć udziału poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej na stronie organizatora lub w dniu wyścigu w Biurze Zawodów.

Cały cykl składa się z 10 etapów. Dwa tygodnie później Milko Mazury MTB zadebiutuje w Kwidzynie. Będzie to okazja do spróbowania swoich nie tylko w wyścigach, ale też na Arenie XC, która zostanie oficjalnie otwarta. Kolejne edycje odbędą się w Pieckach, Mrągowie, Mikołajkach, Pasymiu, Giżycku, Rynie, Starych Jabłonkach.

Szczegóły dotyczące wyścigu w komunikacie startowym . https://www.mazurymtb.pl/zawody/etapy/86

Zapisy on-line prowadzone są na stronie www.mazurymtb.pl.

Organizatorem wydarzenia pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest Stowarzyszenie Luz Grupa.

Milko Mazury MTB Etap 1 – Iława – Wyścig Pięciu Jezior organizowany jest przy współpracy z Urzędem Miasta Iława oraz Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.

Natalia Wrzosek, Milko Mazury MTB