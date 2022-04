"Czy to w naszej szkole tylko chwilowy zryw?". Pisze iławski pastor

"Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną,

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera

Lecz tą niezłomną, która tkwi jak ziarno,

Przeszłych poświęceń w duszy bohatera".

Jako społeczeństwo dostrzegamy w naszym kraju, w mieście krótkotrwałe zrywy i hasła np. wyborcze. Poddane próbie czasu okazują się tylko "rozpaczliwym przedsięwzięciem", które – poddane próbie czasu, niestety szybko pryska.

Dziś mija już ponad miesiąc do dnia wybuchu wojny na Ukrainie, dzieci, matki, całe rodziny dostrzec można na ulicach naszego miasta, w sklepach, restauracjach i szkołach. W internecie trwają zbiórki darów, wolontariusze podejmują nowe wyzwania dotyczące opieki nad uchodźcami.

Tak jest i w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie, która ma już 23 uczniów z Ukrainy.

Każdego dnia uczniowie przynoszą do szkoły paczki z żywnością, plecaki, przybory do pisania, książki, ubrania, buty. W szkole do tego celu zostały wydzielone pomieszczenia i nauczyciele, którzy, jak Wioletta Karwat koordynują całą akcją zbiórki.

Jako osoba patrząca zewnątrz na niebiesko żółte-barwy rozwieszone w szkole, na ofiarność rodziców i ich dzieci, mam tu na myśli jakość przynoszonych rzeczy oraz czystość i wartość produktów, mogę śmiało powiedzieć, że społeczność pedagogów szkolnych jest całą sytuacją jeszcze bardziej ze sobą scalona. Akcja zbiórki dla Ukrainy cały czas trwa. A zapał rodziców nie gaśnie! Szkoła Podstawowa nr 1, jak i inne szkoły w Iławie dalej pomagają tym, którzy są w potrzebie. I jeszcze jedno, pomagają coraz lepiej, bo trafiają swoja pomocą w samo sedno. Jest odpowiednio sprofilowany pakiet dla kobiet w ciąży, które potrzebują odpowiednich artykułów. Osoby starsze i dzieci, które jeszcze nie chodzą do szkoły, są także przez Szkołę nr 1 dobrze zaopatrzone w żywność, buty chemie i środki czystości osobistej. Swoją opieką rodzice dzieci tylko przez moją obserwacje bezpośrednio obejmuje ponad 30 osób. To tu w trwają rozmowy i narady, jak pomóc młodemu człowiekowi o imieniu Sasza w rozwoju jego zainteresowań, jakim jest lekkoatletyka, to tu uczniowie i nauczyciele przygotowują wyprawkę dla nowo narodzonego dziecka dla Walentyny. To tu, uważnym okiem można dotrzeć łzę w oku pedagoga, który wysłuchał dramatycznej historii wojennej, która opowiadała Jana. To w tej szkole nauczyciele (szczególnie wychowania fizycznego) wskazują, jak bardzo ważna jest odwaga, ucząc uczniów w tym czasie męskości i honoru. Szczególnie teraz, gdy temat wojny jest obecny także w dyskusjach na lekcjach.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Iławie to nie tyko miejsce, gdzie nabywa się wiedzy. W tej szkole możemy dziś uczyć się empatii, solidarności i hojności. Chcę serdecznie podziękować rodzicom i nauczycielom, uczniom i gabinetowi dyrektorskiemu za ziarno, jakie zasiewają i za postawę, która uczy, że można "przeciwne losy stałością zwyciężać".



Może zabraknie na wszystko pieniędzy

Na naszym stole w święta będzie skromniej

Może mym dzieciom nie kupie kolekcji

I mej rodzinie przypadnie mieć mniej

Ale nie może zabraknąć miłości

Która przy stole z swym bliźnim świętuje

I nikt nie odbierze z dawania radości

Tu w polskim domu, miejsca nie brakuje!



Bo kiedy dzielę chleb mój na dwie części

I kurtkę czapkę tym co są w potrzebie

To wiem że ten mój świat staję się lepszy

Najświętsze skarby czekają tam w niebie.