Wędrówka w dół. Jeziorak znowu bez wygranej, tym razem nawet bez punktu

PIŁKA NOŻNA \\\ W dziewięciu ostatnich meczach ligowych (jesień 2021/wiosna 2022) IV-ligowa drużyna z Iławy zdobyła zaledwie osiem punktów. Jak na zespół, który miał (podobno) walczyć o awans, to zdecydowanie za mało.

Pisa Barczewo — Jeziorak Iława 2:1 (1:1)

1:0 — Nawrocki (5), 1:1 — Bartkowski (20), 2:1 — Nawrocki (89)

JEZIORAK: Włodarczyk — Kłosowski, Leszczenko, Kressin, Sagan, Sedlewski, Nastaj, Kwiatkowski, Nakielski (36 Banaszek), Piórkowski (65 Wacławski), Bartkowski,

Już nawet najwięksi optymiści tracą nadzieję, że w tym sezonie Jeziorak jeszcze będzie potrafił włączyć się do walki o promocję do III ligi. Strata do prowadzącej Concordii Elbląg wynosi obecnie 10 punktów, a w ostatnim czasie iławianie zaliczają raczej wędrówkę w dół, a nie w górę tabeli.

Od 9 października 2021, kiedy to zespół trenera Wojciecha Tarnowskiego rozbił MKS Korsze na swoim terenie (6:1), iławianie zdobyli tylko wspomniane już osiem punktów. W 9 ostatnich pojedynkach Jeziorak aż pięć razy przegrywał. Nie tylko finansowo, ale także sportowo klub z Iławy nie jest teraz gotowy na awans.

W rozegranym w sobotę meczu z Pisą Jeziorakowi brakowało szczęścia, jak choćby wówczas, gdy piłka po uderzeniu ze sporego dystansu z rzutu wolnego przez Macieja Banaszka (pojawił się w trakcie pierwszej połowy za kontuzjowanego Szymona Nakielskiego) trafiła w poprzeczkę i nie przekroczyła linii bramkowej.

Jako pierwsi na prowadzenie, już w 5 minucie spotkania, wyszli gospodarze za sprawą trafienia Kacpra Nawrockiego. Iławianie wyrównali w 20 minucie, kiedy to zespołową akcją sfinalizował w polu karnym Michał Bartkowski. Ostatnie słowo należało jednak do Pisy — w 89 minucie Nawrocki, po kontrze swojego zespołu, uderzył w samo okienko, nie do obrony.

W 20 kolejce Jeziorak gra na swoim terenie z Polonią Iłowo.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl