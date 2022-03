"To była konieczność". Nowa tablica już jest w hali miejskiej, znamy koszty [zdjęcia]

IŁAWA \\\ Mocno wysłużone tablice świetlne w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości, pokazujące wyniki itd., już dawno nadawały się do wymiany. ICSTiR zakupiło m.in. nową, dużo większą tablicę (ale nie tylko ją), która wkrótce powinna zadebiutować.

— To była konieczność. Te tablice po prostu trzeba już zdemontować, mam tu na myśli przede wszystkim tablicę znajdującą się od strony wschodniej, tuż nad wejściem z holu na boisko — nie ma wątpliwości Wojciech Żmudziński, dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Tablice, znajdujące się (jeszcze) pod sufitem hali miejskiej nad Małym Jeziorakiem, służą nam od 21 lat, czyli od początku funkcjonowania obiektu. W końcu musiały osiągnąć wiek "emerytalny".

— Tablica znad wejścia, o której była mowa, jest już mocno wysłużona. Wiele diod uległo wypaleniu, a nie ma możliwości wymiany ich na nowe, bo takich na rynku już nie ma. Pamiętajmy o tym, że wyprodukowano je ponad 20 lat temu. Ta tablica nie nadaje się już do użytku. Druga z tablic, znajdująca się w rogu hali, od strony kinoteatru, jest dużo bardziej sprawna i zostanie prawdopodobnie przetransportowana do sali sportowej szkoły podstawowej nr 5 w Iławie. Tam zostanie zamontowana i będzie służyła rozgrywkom szkolnym itp. — tłumaczy Żmudziński.

Stare idzie w (częściowe) zapomnienie, czas na nowe. ICSTiR zakupiło za kwotę 80 tysięcy złotych trzy tablice . Największa z nich, elegancka i nowoczesna, już jest zainstalowana pod dachem hali w miejscu, gdzie przez lata stały ustawione w jeden "ekran" monitory (zniknęły jakiś czas temu i bardzo dobrze, to prezentowały się po prostu źle).

To najważniejszy element technicznej inwestycji centrum sportu. Póki co jednak, nowa tablica czeka jeszcze na swój debiut. Podczas poniedziałkowego meczu siatkarskiej PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn — Projekt Warszawa nie została "odpalona" w całości, ale zegar już działał.

— Wkrótce nasi pracownicy przejdą ostateczne szkolenie z obsługi nowej tablicy. Poza tym, firma od której zakupiliśmy sprzęt, musi jeszcze zamontować jeden sterownik niezbędny do jej uruchomienia i działania — wyjaśnia dyrektor ICSTiR.

Za 80 tys. zł kupiono nie tylko tablicę dużą, ale także dwie mniejsze, które będzie można przewozić i montować w dowolnym miejscu, oczywiście — z dostępem do prądu.

— Tablice te będą wykorzystywane między innymi w trakcie rozgrywek siatkówki plażowej na plaży miejskiej przy ul. Kajki, w trakcie turniejów na boiskach Orlik i w innych wydarzeniach plenerowych — mówi szef centrum sportu.

Kolejnym, najmniejszym elementem tej inwestycji, są małe ekrany, które montuje się na tablice z obręczą w trakcie meczów koszykówki (odliczają 24 sekundy, czyli czas na rozegranie akcji, a konkretnie — na oddanie rzutu do kosza).

Czekamy zatem na debiut nowego sprzętu.

