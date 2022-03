Już nawet nie remis. GKS Wikielec nic nie ugrał z KS Kutno [zdjęcia]

PIŁKA NOŻNA \\\ W Wikielcu zapowiada się ciężka i stresująca walka o utrzymanie w III lidze. Póki co, nie pomagają w niej za bardzo zimowe transfery, do tego dochodzi pech, wczoraj objawiający się aż nadto. Piątkowa porażka z KS Kutno jest kolejnym meczem bez wygranej drużyny trenera Piotra Zajączkowskiego.

GKS Wikielec — KS Kutno 1:4 (1:3)

1:0 — Otręba (9), 1:1 — Rytelewski (18 samobójczy), 1:2 — Bujalski (32), 1:3 — Rytelewski (39 samobójczy), 1:4 — Cudowski (57)

GKS: Wąsowski — Grzybowski, Sz. Jajkowski (46 Kentaro), Kacperek, M. Jajkowski, Szypulski (60 Rosoliński), Jankowski, Otręba, Kujawa (82 Żukowski), Rytelewski, Visnakovs (82 Rykaczewski),

KUTNO: Wolański — Staniszewski, Głowiński, Kacela, Bujalski (72 Ostrowski), Wielgus, Cudowski (67 Patora), Bulek (89 Skawiński), Kralkowski (89 Maryniak), Telestak, Kasperkiewicz,

Piotr Zajączkowski, który w połowie listopada zastąpił na trenerskim stołku Łukasza Suchockiego, dotychczas poprowadził drużynę GKS-u w pięciu meczach. Tylko pierwszy z nich, z Jagiellonią II Białystok na wyjeździe, jego zespół wygrał. Od debiutu na Podlasiu nastąpiła seria czterech meczów bez kompletu punktów.

Kibice klubu z Wikielca mieli nadzieję, że (jak najszybciej) utrzymanie zagwarantują transfery dokonane w zimowym okienku. Tymczasem, żaden z nowych piłkarzy zakontraktowanych w 2022 roku nie wpisał się jeszcze na listę strzelców w meczu ligowym. Na czele z bardzo doświadczonymi napastnikami, Rafałem Kujawą i Eduardsem Visnakovsem.

Akurat piątkowe spotkanie z ekipą z Kutna zaczęło się dobrze dla Gieksy, bo grająca aktywnie od początku drużyna już w 9 minucie wyszła na prowadzenie po tym, jak uderzenie Visnakovsa dobił z bliska Hubert Otręba. Zaistniały bardzo dobre okoliczności, aby pokonać zespół, który przegrywał w trzech ostatnich kolejkach ligowych (ŁKS Łódź, Pelikan Łowicz i Broń Radom), jednak od momentu wyjścia na prowadzenie to goście przejęli inicjatywę, albo inaczej — gospodarze oddali ją sami.

W 18 minucie padła bramka samobójcza, pierwsza z dwóch w tym meczu, a "autorem" obu był ten sam piłkarz, Łukasz Rytelewski. Nie można jednak winić tego zawodnika za całą piątkową klapę, bo zwłaszcza przy pechowym golu na 1:3 nie mógł praktycznie nic zrobić: piłka po uderzeniu rywali uderzyła w poprzeczkę, a próbujący ją ratować Rytelewski nie miał szans, aby na nią nie nabiec.

Między golami samobójczymi miały miejsca dwa ważne dla losów spotkania zdarzenia. Najpierw, w 26 minucie rzut karny dla zespołu z Wikielca zmarnował Michał Jankowski ("11" podyktowana za zagranie piłki ręką przez zawodnik KS). Sześć minut później pięknie z dystansu przymierzył Bartosz Bujalski , piłka dla lepszego efektu odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do bramki. Zamiast 2:1 mieliśmy więc 1:2, a swojak Rytelewskiego jeszcze bardziej wyprowadził na prostą ekipę z Kutna.

W drugiej połowie goście podwyższyli wynik i to dość szybko. 1:4 na tablicy świetlnej widniało do końca. Porażka i smutek w obozie zespołu z gminy Iława, a za tydzień wcale nie łatwiejsze zadanie, wręcz odwrotnie — wyjazd do Lechii Tomaszów Mazowiecki, która jest czwarta w tabeli, a na swoim terenie w tym sezonie przegrała tylko raz. Mecz w sobotę 2 kwietnia o 15.00.

* Sobota: Mamry Giżycko - Pilica Białobrzegi (14), Polonia Warszawa - Jagiellonia II Białystok (17), Unia Skierniewice - Świt Nowy Dwór Maz. (15), Legionovia Legionowo - Sokół Aleksandrów Łódzki (16), ŁKS II Łódź - Lechia Tomaszów Maz. (11:30);

niedziela: Pelikan Łowicz - Znicz Biała Piska (12), Wissa Szczuczyn - Ursus Warszawa (15); Broń Radom - Legia II Warszawa (13 kwietnia).

III LIGA

1. Legionovia 47 43:25

-------------------------------

2. Polonia* 41 38:17

3. Świt 40 38:21

4. Lechia 37 42:25

5. Legia II* 36 49:26

6. Unia 36 37:28

7. Broń 32 27:30

8. Błonianka 32 36:40

9. Kutno 31 29:31

10. ŁKS II 29 38:35

11. Ursus 29 32:40

12. Jagiellonia II 25 41:37

13. Pilica* 24 33:44

14. Wikielec 21 23:35

15. Znicz 21 24:38

-------------------------------

16. Pelikan 20 27:32

17. Mamry* 20 20:40

18. Sokół 18 23:30

19. Wissa 13 15:41

* mecz zaległy

