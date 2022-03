Pokazów lotniczych nie będzie. Ani w Iławie, ani w Siemianach

Podjęliśmy decyzję, że w tej sytuacji odwołujemy imprezę pod nazwą "Lotniczo nad Jeziorakiem" – poinformował wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Chodzi zwłaszcza o przybyłych uchodźców i sytuację za wschodnią granicą Polski.





W styczniu pisaliśmy: Lotnicza Majówka będzie... "Lipcówką". Pokazy lotnicze odbędą się na terenie gminy Iława Pierwotnie wydarzenie miało się odbyć w czasie Festiwalu nad Jeziorakiem, w Siemianach, 23 lipca.