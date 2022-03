Już prawie 300 osób z Ukrainy wyrobiło sobie PESEL w Iławie

W Iławie średnio 60 PESELi dziennie wydaje się Ukraińcom. Kolejek nie ma, bo klienci wchodzą do wydziału z "numerkami". Obsługuje ich trzech pracowników plus tłumacz.

Ukraińcy przybyli do Iławy wyrabiają u nas numery PESEL. Posiadanie numeru pozwoli im na skorzystanie z pomocy państwa polskiego i samorządu. Łącznie od 24 lutego, czyli od początku wojny na Ukrainie, PESEL wyrobiło sobie blisko 300 osób. W ostatnich dniach, dokładnie od środy, proces nadawania tego numeru odbywa się w specjalnym, skróconym trybie. Od 16 marca średnio 60 osób dziennie wyrabia sobie ten numer w iławskim Urzędzie Miasta.

– Z dnia na dzień tych osób przybywa – informuje burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. – Jest to związane z tym, że informacja o pomocy naszego państwa rozprzestrzenia się wśród osób przybyłych z Ukrainy z powodu wojny do naszego kraju.

Procedura jest w iławskim ratuszu rozdzielona na cztery stanowiska. W związku z dużym zainteresowaniem zajmują się tym trzy osoby, a jeszcze dwie wspomagają wydział w zakresie dowodów osobistych. – Dodatkowo, by ten proces ułatwić zarówno mim pracownikom, jak i Ukraińcom, zatrudniliśmy na umowę - zlecenie tłumaczkę pochodzenia ukraińskiego. To mieszkanka Iławy, pochodząca z Ukrainy i biegle mówiąca po ukraińsku.

Kolejek nie ma, bo klienci umawiani są na konkretną godzinę, rejestrując się na wizytę i otrzymując "numerek".

Co więcej, potrzebne do złożenia wniosku zdjęcie Ukraińcy mogą wykonać za darmo. Lista punktów fotograficznych, które oferują swoje usługi, dostępna jest w Urzędzie.

Edyta Kocyła-Pawłowska