MMA || Patryk Duński przed walką na FEN 39: "Waga jest, forma także. Czas na pojedynek"

KARTA WALK GALI FEN 39

Ząbki, sobota 12 marca, start o 19:00

Walka wieczoru

120.2 kg: Michał Andryszak (23-10-0) vs. Oli Thompson (21-14-0)

Karta główna

65.8 kg: Kacper Formela (12-4-0) vs. Nicolae Hantea (5-1-0)

93 kg: Marcin Wójcik (14-8-0) vs. Paweł Hadaś (7-1-0)

96.2 kg: Bartosz Szewczyk (3-1-0) vs. Ezequiel Silvino (6-1-0)

68 kg: Łukasz Charzewski (10-1-0) vs. Matheus Pereira (11-5-0)

83.9 kg: Robert Bryczek (12-5-0) vs. Silas Robson (12-7-0)

70.3 kg: Krzysztof Dobrzyński (7-4-1) vs. Patryk Duński (7-5-1)

82 kg: Mansur Abdurzakov (5-3-0) vs. Kacper Bróździak (4-2)