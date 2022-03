Agnieszka spod Iławy wystąpi w sobotę w The Voice Kids

Wiktoria, starsza siostra Agnieszki, wymarzyła sobie występ w telewizyjnym programie The Voice. Polega on na pokazywaniu szerszej publiczności świetnie śpiewających osób. Jako że starsza z sióstr Szauer jest już pełnoletnia, nie mogła się zgłosić do dziecięcej wersji programu. Zaproponowała więc siostrze, by ta wysłała zgłoszenie do młodszej wersji show, a sama wysłała do dorosłej. Wiktoria nie przeszła przez odbywający się zdalnie precasting, a Agnieszka – owszem. Efektem tego będzie jej występ na scenie już w sobotę, 12 marca, o godzinie 20:00 w TVP2



Agnieszka Szauer chodzi do sportowej klasy IVd w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie. Śpiewa w przykościelnym chórze, w scholce przy parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata przy ul. Zielonej w Iławie, prowadzonym przez... ich mamę, Joannę wraz z Wiktorią. – Agnieszka na co dzień śpiewa zupełnie inne piosenki niż ta, którą państwo zobaczycie i usłyszycie w telewizji – mówi pani Joanna. – Śpiewa utwory musicalowe, disneyowskie. Więcej zdradzić nie mogę – śmieje się mama.

Będzie to przesłuchanie w ciemno. Cztery jurorskie fotele pozostaną odwrócone tyłem, dopóki któryś z jurorów nie stwierdzi, że chce Agnieszkę dołączyć do swojej drużyny. Czy tak się stanie? Zobaczymy w sobotni wieczór.







Regularnie wyjeżdżają do ukochanego Teatru Muzycznego w Gdyni. Od lewej: Joanna, Agnieszka, Wiktoria



Do tego etapu przeszło około 80 uzdolnionych dzieci. – Z tego, co mi powiedziano, wynika, że Aga jest jedynym dzieckiem, które nie uczy się dodatkowo śpiewu w szkole muzycznej. Jedynie przed programem przygotowywała ją Magdalena Kawala, nauczycielka muzyki z SP 1.

Nigdy nie ucząc się śpiewu, dostała się do programu, do którego startują dzieci z całego kraju. – Traktujemy to jako przygodę. Oczywiście satysfakcja niesamowita, ale przede wszystkim zobaczyłyśmy, jak to wygląda "od kuchni" – opowiada mama obu zdolnych dziewczyn. Jest ich wszędzie pełno, szukają swojej drogi. Agnieszka zawsze grała w piłkę nożną. Dziś jest to już tylko hobby, któremu poświęca znacznie mniej czasu. jej serce bowiem skradła siatkówka. Obie dziewczyny malują także obrazy.