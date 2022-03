Dzień na drogach. Zatrzymano wielu kierowców

W Suszu funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem. Mężczyzna jechał samochodem mającym niesprawne oświetlenie. W trakcie dalszych czynności okazało się, że przepalona żarówka to nie jedyne przewinienie 21–latka. Jak ustalili policjanci, mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki i dodał, że wcześniej je również zażywał. Badanie narkotestem wskazało, że jest to MDMA (ectasy). W związku z powyższym od mężczyzny została pobrana krew do badania, mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i osadzili go w policyjnej celi.

Natomiast w Iławie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motocyklem. Funkcjonariusze wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 24–latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie, a jednoślad przekazali właścicielowi.

Tymczasem w Suszu policjanci zatrzymali 34–latkę. Kobieta kierując volkswagenem na widok radiowozu zaczęła nerwowo się zachowywać, przyspieszała, hamowała, rozglądała. W trakcie kontroli okazało się, co było przyczyną takiego postępowania mieszkanki gminy Susz. Samochód nie był dopuszczony do ruchu, nie posiadał naklejki legalizacyjnej, a kobieta nie miała uprawnień do kierowania pojazdem. Za to miała ponad promil alkoholu. Będzie się z tego tłumaczyła w najbliższym czasie przed sądem.

Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany również w Suszu. Policjanci zauważyli volkswagena, który poruszał się z nieczytelną tablicą rejestracyjną. W trakcie czynności mundurowi ustalili, że 30–latek kierujący samochodem posiada aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a dowód rejestracyjny od vw został zatrzymany przez policjantów w lutym 2022 r. w związku z brakiem badań technicznych. Okazało się, że samochód także posiadał niezalegalizowaną tablicę rejestracyjną. Policjanci również w tym przypadku sporządzili wniosek do sądu o ukaranie.