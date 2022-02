Za to grozi kara od 500 do 5 000 zł! Lepiej zgłoś swoje źródło ciepła

W lipcu ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Co ważne, termin na dokonanie zgłoszenia upływa 30 czerwca br. Po tym czasie za zaniedbanie tego obowiązku grozi mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywna do 5 tys. zł. Organem uprawnionym do kontroli wykonania obowiązku złożenia deklaracji jest wójt / burmistrz.

Obowiązek właścicieli i zarządców

Jak wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek ten ciąży na właścicielach i zarządcach nieruchomości, a zgłoszenia możemy dokonać w odpowiednim urzędzie gminy/miasta lub bez wychodzenia z domu, przy pomocy profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, kotły olejowe, kominki, piece kaflowe, wolnostojące (w tym tzw. kozy ), kuchnie węglowe, pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny oraz ogrzewanie elektryczne .

W przypadku mieszkania w budynku wielorodzinnym, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej, deklarację zgłasza zarządca danej wspólnoty (spółdzielni). Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny, to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Narzędzie odpowiedniego wsparcia

CEEB to ewidencja, w której znajdą się informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Głównym celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza i pomoc w wymianie pieców bezklasowych, tzw. kopciuchów. Dzięki ewidencji rząd i samorządy będą posiadać wiedzę na temat stanu technicznego budynków oraz źródeł ciepła. Ma to ułatwić przygotowanie odpowiednich programów wsparcia termomodernizacji i stanowić narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Baza ma m.in. zbierać informacje na temat dostępnych programów finansowania wymiany pieców.

Ważne zadania dla wszystkich

Od stycznia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego publikuje codziennie aktualizowany ranking gmin, który obrazuje stopień wypełnienia bazy CEEB, czyli liczbę deklaracji złożonych w poszczególnych gminach. Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie, najlepszy wskaźnik wg stanu na dzień 21 lutego na terenie naszego powiatu został osiągnięty w[b] gminie Kisielice (39%), niewiele gorzej sytuacja wygląda w gminach Lubawa i Susz (34%) oraz w mieście Lubawa (33%). Najgorzej natomiast jest w mieście Iława, gdzie do tej pory deklaracje złożono jedynie dla 18% punktów adresowych.

Wolne tempo rejestracji źródeł ogrzewania może niepokoić. Biorąc pod uwagę fakt, że w interesie zarówno mieszkańców jak i poszczególnych samorządów powinno być wypełnienie tego zobowiązania, które wynika z przepisów prawa, należy podejmować szerzej zakrojone i bardziej skuteczne lokalne akcje informacyjne, tak by wszyscy właściciele budynków dowiedzieli się o ciążącym na nich obowiązku. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których po 30 czerwca wójtowie i burmistrzowie będą zmuszeni występować o ukaranie swoich mieszkańców.

Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie



Poziom wypełnienia bazy CEEB w poszczególnych gminach powiatu iławskiego (stan na dzień 21.02.2022 r.)