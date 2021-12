Koniec zbiórki komitetu Razem dla Ady. Zebrano dużo pieniędzy, ale trzeba jeszcze więcej

Zakończyła się już zrzutka dla Adrianny Niewiadomskiej z Wilczan (gmina Iława), o której zdrowiu regularnie piszemy. Zbiórka pieniędzy, prowadzona przez Fundację "Przyszłość dla Dzieci" nadal trwa. Natomiast ta, którą lokalnie "rozkręciły" panie z komitetu Razem dla Ady, została zakończona.

Adrianna skończyła już 17 lat. Przebywa w tej chwili w szpitalu, gdzie przyjmuje ostatnią bezpłatną chemię wlewową. – Czuje się dobrze, choć chemię przyjmuje z opóźnieniem z powodu słabszych wyników. Teraz już się na szczęście poprawiły – mówi mama Ady Małgorzata Niewiadomska.

Małgorzata Tołstyko z komitetu Razem dla Ady. – Zakończyliśmy ją 31 października, ale czekaliśmy jeszcze na odbiór wszystkich przedmiotów, licytowanych na przykład na wakacyjnym festynie we Frednowych.

Czytaj tutaj: Przybyła armia pomagaczy – Zakładając komitet społeczny, musieliśmy określić daty początku i końca zbiórki – opowiada

– Jeśli będzie taka potrzeba, zawsze możemy przygotować kolejne akcje – mówi Małgorzata Tołstyko. – Na pewno będzie wszystko dobrze, jeśli chodzi o jej zdrowie – wierzy współorganizatorka festynu i zbiórki.

Podczas kwest oraz festynu udało się zebrać 66.134,63 zł.



Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" prowadzi zbiórkę, tu możesz wpłacić pieniądze na leczenie Ady Jednak każdy, kto chciałby wesprzeć Adę w zbieraniu pieniędzy na leczenie, może to zrobić w każdej chwili, korzystając z konta założonego przez Fundację "Przyszłość dla Dzieci".

Adrianna miała wykonane badania genetyczne i zostały one wysłane do analizy do USA. Rzecz w tym, by jeszcze bardziej dopasować do organizmu Ady wlewy chemii celowanej, by była ona jeszcze bardziej skuteczna. Zajmuje się tym producent m.in. medycznych specyfików, czyli firma Johnson. Jaki będzie koszt tego leczenia? Na dziś jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że na pewno będą potrzebne pieniądze na dalsze leczenie.