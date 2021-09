Festyn dla Ady: przybyła armia pomagaczy

W strugach deszczu zakończył się niedzielny (12 września) Festyn dla Ady we Frednowych. Jak nam mówili uczestnicy, społeczny komitete organizacyjny spisał się na medal. W sympatycznej atmosferze łatwiej było wydać pieniądze – śmiali się niektórzy. A przecież to o to chodziło – by jak najwięcej złotówek zebrać na leczenie i rehabilitację Adrianny Niewiadomskiej z Wilczan.

Oprócz wielu ciekawych przedmiotów i voucherów, można było też wylicytować prace plastyczne Ady, która z rodziną była na miejscu.

A tu podziękowania Ady:

We wspomnianym deszczu swój koncert kończył zespół Loka, który podgrzewał atmosferę wydarzenia do samego końca, do ostatniego słuchacza. I tancerza, bo tych pod sceną nie zabrakło, nawet mimo deszczu.

Komisyjne liczenie zebranych pieniędzy trwa, zatem do tematu wrócimy.



Tymczasem nadal można wpłacać pieniądze na leczenie Ady. Dziewczyna jest podopieczną Fundacji "Przyszłość dla Dzieci". Pomóżmy dziewczynce w powrocie do zdrowia, przekazując swoją darowiznę na numer konta: 21 1240 1590 1111 0010 2531 7517 z dopiskiem: Adrianna Niewiadomska. Można też wpłacać on-line





Ada z Wilczan Tu historia Ady:

Ada z Wilczan Tu historia Ady:

Tysiąc zł za statuetkę trafi do Ady z Wilczan

