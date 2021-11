"Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do regat" — mówi Agata Barwińska przed startem mistrzostw świata

Trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w holenderskim Medemblik, mistrzostwo Polski wywalczone w Górkach Zachodnich i przede wszystkim złoty medal mistrzostw Europy (Warna w Bułgarii) — wszystko w kategorii seniorek, wszystko w klasie Laser Radial, która od niedawna zmieniła nazwę na ILCA 6.

Rok 2021 jest dla Agaty Barwińskiej wyjątkowy. Tym większe są apetyty jej kibiców, najbliższych, ale także samej żeglarki na udany start w mistrzostwach świata.

Postanowiliśmy sprawdzić, co na dzień przed startem najważniejszych regat w tym sezonie słuchać u zawodniczki Stowarzyszenia Sportów Wodnych MOS Iława. Jak nastrój i forma u naszej mistrzyni?

— Nastrój jest bardzo dobry i nie ma się czemu dziwić, bo opuściłam zimny kraj, Polskę, i od 22 listopada przebywam w ciepłym Omanie — zaczyna półżartem Barwińska.

— Forma jest, szybkość na wodzie jest, dobrze znam akwen na którym będę pływać, bo startowałam tu już dwukrotnie: na mistrzostwach świata juniorek i mistrzostwach świata seniorek, sześć lat temu. Odpowiednie nastawienie psychiczne też jest, więc tylko pływać! — mówi iławianka.

— Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tego startu. Nie mogę się już doczekać wyścigów! — dodaje mistrzyni Europy.

Tegoroczne mistrzostwa świata odbywają się w położonym nad Zatoką Omańską mieście Al-Masna’a. Regaty trwać będą przez sześć dni — od środy do poniedziałku (1-6 grudnia).

— Przez kilka dni treningów na wodzie słabo wiało. Teraz, wieczorem [w Omanie była godzina 18.00 gdy dzwoniliśmy do Agaty, u nas 15.00 — przy. red.], na dzień przed rozpoczęciem zawodów pogoda się zmienia, czyli zgodnie z tradycją, że podczas treningów przed regatami panują zupełnie inne warunki niż podczas samych regat — dodaje Agata.

Agata zdradziła wówczas, że też ma swój przedstartowy zwyczaj. — Dzień regat musi wyglądać u mnie zawsze tak samo. Odpowiednie, prawie zawsze identyczne śniadanie o danej godzinie. Potem ta sama rozgrzewka jak za każdym razem, do portu też muszę koniecznie pojechać o tej godzinie, a nie innej, tak samo przygotowuję łódkę — mówiła wówczas Barwińska.

Mistrzyni Polski i jedna z czołowych na świecie żeglarek klasy Laser Radial ma też swój ulubiony "numer", którego słucha tuż przed wyścigiem.

— Gdy już jestem na wodzie następuje kulminacja: do uszu wkładam słuchawki i włączam "Jump around" zespołu House of Pain — zdradza iławianka. Energetyczny, hip-hopowy hit sprzed lat rodem z USA niech i teraz pozytywnie nakręci żeglarkę znad Jezioraka.

