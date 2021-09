Będzie się działo! Szykuje się ciekawy weekend

Iława

Piątek, 17 września

17:00, Miejska Biblioteka Publiczna

Spotkanie z historią "Iława – ostatnie miesiące wojny"

Będzie mowa o ataku na Iławę, bojach o Ostródę, marszu na Lubawę i wielu innych wydarzeniach z końca największego konfliktu zbrojnego na świecie. Tomasz Gliniecki naukowo związanym jest z Muzeum Stutthof w Sztutowie. Opowie o końcowych miesiącach II Wojny Światowej na dzisiejszych ziemiach północnej Polski. Jego najnowsza książka „Odciąć Prusy Wschodnie! Pancerna szpica operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku” to opis, który daje zupełnie nowy obraz wojny, zmieniający dotychczasowe postrzeganie konfliktu w jego regionalnym ujęciu.

Tomasz Gliniecki: doktor nauk humanistycznych; historyk, pedagog, dziennikarz. Był zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. Obecnie pracuje naukowo w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zainteresowania badawcze lokuje głównie na styku historii wojskowości z medioznawstwem. W wielu publikacjach prezentuje przebieg oraz propagandowe aspekty walk o dawne Prusy Wschodnie i Zachodnie w 1945 roku.

Susz

Sobota, 18 września

10:00, hala Centrum Sportu i Rekreacji

Festyn charytatywny na rzecz Nataniela Goleniewskiego. Wszystkie środki będą przekazane na operację kręgosłupa w Klinice Paleya w USA.

W programie: turniej piłki nożnej na Orliku, turniej siatkówki, pokaz kick boxingu, pyszności od Koła Gospodyń Wiejskich, kiermasz ciast, wata cukrowa, wplatanie kolorowych warkoczyków, brokatowe tatuaże, loteria fantowa, malowanie twarzy dla dzieci.



Szymbark w gminie Iława

Sobota, 18 września

11:00 - 18:00, Zamek w Szymbarku

Międzypokoleniowe spotkanie z tradycją Warmii i Mazur

Targi produktów regionalnych, gotowanie na żywo (Kurt Scheller, Krzysztof Malinowski, Walentyna Jałocha, Michał Proć), pokazy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich, warsztaty i pokazy ginących zawodów, historyczna podróż po zamku z przewodnikiem, pokazy sprzętu wojskowego, paintball, quad (42. Batalion Lekkiej Piechoty w Morągu), wystawy lokalnych artystów, rekonstrukcje historyczne.

Iława

Sobota, 18 września

Pomarańczowy Rajd Rowerowy

12:00, parking za ratuszem (start), Zamek Szymbark (meta)

Lubawa

Niedziela, 19 września

Przejazd pociągu MR/MRD, który produkowany był od 1978 do 1985 w Niemieckich zakładach Wagonnfabrik Uerdingen

Wyjazd z Iławy o godzinie 9:10. O 9:25 pociąg pojawi się na stacji Zajączkowo, po minucie ruszy do Lubawy, gdzie planowo powinien być o 9:50. Pociąg w Lubawie będzie do godziny 10:20, wtedy wyjedzie w kierunku Zajączkowa i dalej do Iławy, gdzie planowo ma być o 11:00.

Iława

Niedziela, 19 września

Rozsmakuj się w Iławie turystycznie i kulinarnie – Europejskie Dni Dziedzictwa

10:00, zbiórka przy moście, ul. Dąbrowskiego

10:15 spacer aleją pieszo-rowerową wzdłuż Iławki

Podanie "O królu ryb", prezentacja koncepcji rzeźby Agaty Markos, o przyrodzie rzeki opowie Magdalena Rudnicka, entomolożka, edukatorka Stowarzyszenia Dzika Iława, Wiesław Skrobot opowie o funkcji zabytków w krajobrazie miejskim, spotkanie plenerowe z autorami "Iławskiego Brulionu".

Laseczno, gmina Iława

Niedziela, 19 września

14:00, Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Koncert kameralny Pro Musica Antiqua

Iława

Niedziela, 19 września

Piesza wycieczka po Iławie "Czas wolny" w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

17:00, park miejski przy rzeźbach