Pobił rurką dwóch iławian. Został złapany

W odstępie kilku dni iławianin pobił dwóch mężczyzn rurką. Został złapany. Grozi mu do 18 lat więzienia.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o pobiciu. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce gdzie już pierwej pomocy pokrzywdzonemu udzielał zespół karetki pogotowia. W trakcie czynności okazało się, że mieszkaniec Iławy został uderzony przez znanego mu mężczyznę rurką w twarz oraz brzuch. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Jak się okazało sprawca połamał mu zęby. Policjanci ustalili, że czynu tego dokonał znany im z wcześniejszych interwencji 43–latek. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi.



Wcześniej też bił

Okazało się, że jednak to nie pierwsze takie zdarzenie spowodowane przez mieszkańca powiatu iławskiego. Mężczyzna kilka dni wcześniej również bijąc rurką po głowie oraz całym ciele, a także kopiąc po brzuchu i nogach doprowadził do stanu bezbronności innego mieszkańca Iławy, po czym zabrał mu pieniądze oraz kilka wartościowych przedmiotów. Jak ustalili policjanci, kolejnego mężczyznę pobił pięściami, powodując u niego złamanie kości nosowych. A wszystkiego tego dokonał publicznie bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku publicznego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 43–latkowi. Natomiast sąd na podstawie zgromadzonych materiałów zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu.

Kodeks karny za sam rozbój w warunkach tzw. "recydywy" przewiduje karę do 18 lat pozbawienia wolności.