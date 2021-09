Włamywacz z Zalewa – ujęty

Iławscy policjanci w trakcie czynności służbowych ustalili, że w sierpniu na terenie Zalewa dochodziło do włamań. Jak się okazało, sprawca po pokonaniu zabezpieczeń wchodził do pomieszczeń gospodarczych, skąd zabierał przedmioty będąc w jego zainteresowaniu. Jak ustalili policjanci, były to elektronarzędzia, proszek do prania, płyn do prania czy butla gazowa. W trakcie czynności okazało się, że sprawcą włamań jest 41–latek. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a w jego miejscu zamieszkania znaleźli susz roślinny. Badanie narkotestem wskazało, że jest to marihuana. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzech zarzutów mieszkańcowi Zalewa, do których się przyznał. Oświadczył, że skradzione przedmioty sprzedał, ponieważ potrzebował pieniędzy na swoje wydatki.

Mężczyzna w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie się tłumaczył przed sądem.

