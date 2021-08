Sprawdzamy wyniki sobotnich meczów, GKS dalej ciuła punkty

Trwa kolejna seria sezonu piłkarskiego 2021/22. Sprawdzamy, jakimi wynikami zakończyły się sobotnie mecze drużyn z powiatu iławskiego, występujące od III ligi do A klasy.

III LIGA

KS Kutno - GKS Wikielec 0:0

KUTNO: Wolański – Kacela, Ostrowski, Białas (73 Bulek), Bujalski, Patora (73 Szczepański), Szczytniewski, Kraśniewski (83 Boczek), Kralkowski (83 Skawiński), Kasperkiewicz, Klepacz,

GKS: Wieczerzak – Kacperek, Otręba, M. Jajkowski (90 Rosoliński), Jońca, Grzybowski, Żarejko, Szypulski, Jankowski, Święty (64 Bartkowski), Masiak (57 Żukowski),

Żółte kartki: Ostrowski, Bujalski (KS) - Szypulski, Żarejko, Żukowski (GKS)

Czerwona kartka: Żarejko (GKS)

To już trzeci remis z rzędu zespołu z gminy Iława. Niestety, w czterech dotychczas rozegranych kolejkach drużyna trenera Łukasza Suchockiego nie wygrała ani razu i z tymi trzema punktami na koncie zajmuje 17. miejsce w tabeli III ligi.

Przełamanie, czyli wygrana, miało przyjść w sobotnim meczu wyjazdowym z KS Kutno, jednak „GieKSa” znowu „tylko” zremisowała. A tu trzeba zwyciężać, aby jak najszybciej opuścić strefę spadkową. W następnej serii może być o to ciężko, bo do Wikielca przyjeżdża Lechia Tomaszów Maz., a więc czołowa drużyna ligi (aktualnie jest liderem). Do meczu dojdzie w sobotę 28 sierpnia, początek o 14.00.

KLASA OKRĘGOWA (gr. 2)

Unia Susz – Płomień Turznica 1:0

Gol dla Unii: Łukasz Luliński

Jak relacjonuje internetowy portal Unii, „w sobotę do Susza przyjechała drużyna Płomienia Turznica, która w tym sezonie jeszcze nie miała okazji poznać smaku porażki”.

– Biało-niebiescy wygrali skromnie, bo tylko 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Łukasz Luliński, który po świetnym dograniu piłki przez Szymona Hanasa wpakował futbolówkę do siatki. Przez większość meczu dominowaliśmy i prowadziliśmy grę. Goście mogą zawdzięczać swojemu bramkarzowi tak skromną porażkę, golkiper gości świetnie bronił groźne strzały przez cały mecz – czytamy w relacji.

Unia, z pięcioma punktami na koncie zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli grupy 2. okręgówki. W następnej kolejce zespół trenera Jarosława Chodowca gra na wyjeździe z Grunwaldem Gierzwałd.

Olimpia Olsztynek – Ewingi Zalewo 7:2



Czarni Rudzienice - Polonia Pasłęk 1:2

A KLASA

Osa Ząbrowo - Jordan Kazanice 1:3 (1:0)

Gole: Franciszek Pisarczyk – Marek Wierzbowski x2, Martyn Michalak,



Trzy kontrowersyjne sytuacje i trzy gole – tak o bramkach zdobytych przez gości w drugiej połowie mówi Jarosław Zagórny, prezes i jednocześnie piłkarz Osy Ząbrowo. – Chodzi konkretnie o sytuacje, w których naszym zdaniem rywale znajdowali się na pozycji spalonej, jednak arbiter boczny tego nie zauważył – mówi Zagórny.

Iskra Narzym – Constract Lubawa 2:2 (0:2)

Gole dla Constractu: Paweł Ossowski, Maciej Górski,

KS Mroczno – Orzeł Ulnowo 11:0

NIEDZIELA 22 SIERPNIA

15.00: Avista Łążyn - Gmina Kozłowo (A klasa)

16.00: Orzeł Janowiec Kościelny - LZS Frednowy (A klasa)

