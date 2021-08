Tylu turystów jeszcze w Iławie nie było

Choć do końca sezonu pozostało jeszcze kilka tygodni, to już wiadomo, że jest on rekordowy. Widać to po wielu obcych twarzach, które codziennie mijamy na ulicach. To, że w Iławie jest wielu turystów, potwierdza Anna Balińska z lokalnego biura Informacji Turystycznej.

Nie tylko miesiące wakacyjne, ale i właściwie cały cieplejszy okres, od wiosny, był intensywny.

– Praca Biura Informacji Turystycznej na pełnych obrotach zaczęła się właściwie od majówki – mówi A. Balińska. – Ustaliliśmy wówczas, iż pracujemy również w weekendy, aby dostosować się do potrzeb turystów.

I faktycznie, przewidywania co do wzmożonej pracy w sezonie sprawdziły się.





Ilu turystów zajrzało do biura IT?

Czerwiec 2021: 2838 osób

Lipiec 2021: 6220 osób



Dla porównania w ubiegłym roku było to:

Czerwiec 2020: 2251 osób

Lipiec 2020: 1826 osób





W porównaniu do ubiegłych lat są to rekordowe dane. Powyższe dane dotyczą tych osób, które konkretnie przestąpiły próg biura. – Jednak żadne dane nie zastąpią nam faktu, iż w obiektach noclegowych znalezienie pokoju graniczy z cudem, a lokalne restauracje czy atrakcje oblegane są niemal od początku maja, co dało się zauważyć, chociażby niedawno na zdjęciu Gazety Iławskiej, które ukazywało kolejkę na statek Ilavia – mówi pracownica IT.



Ubiegły rok był specyficzny, przyznają pracownice IT. Po gorącym czerwcu ruch turystyczny zmieniał się wraz z reżimem sanitarnym. – Natomiast w tym roku mieliśmy wrażenie, że zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy są niemal spragnieni imprez kulturalnych, rozrywki, czy po prostu zmiany otoczenia, aby się zrelaksować. Iława jest takim miejscem na ziemi, które daje możliwości zarówno osobom złaknionym dawki adrenaliny, jak i spokoju i relaksu – podkreśla Anna Balińska. – Cieszymy się, że choć Iława do tej pory wydawała się nieoczywistym kierunkiem na mapie, zyskała szansę na bycie kierunkiem docelowym – dodaje.

Zostają na dłużej

Zdarzają się więc turyści, którzy przyjeżdżają do Iławy i traktują ją jako miejsce, w którym przenocują, aby ruszyć dalej, natomiast po przyjeździe na miejsce dowiadują się od nas o bogactwie naszego regionu i zostają tu na dłużej lub przyjeżdżają ponownie.

– Często słyszymy, że miejsca, które do tej pory cieszyły się wielkim uznaniem, sprawiają turystom zawód, rozczarowują, okazują się przereklamowane – mówi nasza rozmówczyni. – Jednak po przyjeździe do Iławy są zachwyceni. Iława to nie tylko najdłuższe jezioro w Polsce, ale również miejsce pełne historii i tajemnic, zabytków, rezerwatów przyrody czy atrakcji dla rodzin z dziećmi – podkreśla.

Przed sezonem pracownice IT, wspomniana A. Balińska i Jolanta Chrząstek, zaopatrzyły biuro w dwa razy większą ilość bezpłatnych materiałów informacyjnych oraz w pamiątki i gadżety. Mimo to musiały zamówić dodruki biuletynów i ulotek oraz domówić souvenirów. To też pokazuje, jak bardzo potrzebne są takie punkty, mimo iż wiele informacji możemy znaleźć w Internecie.



Pracownice Informacji Turystycznej otwierają się na nowe możliwości. Dzięki członkostwu w Zachodniomazurskiej Organizacji Turystycznej, Anna Balińska jako pracownik IT bierze udział w projekcie „Turystyka w mig”. – Dzięki temu ukończyłam kurs języka migowego; co prawda, na początek na poziomie A1, ale liczę, że będę mogła pogłębiać wiedzę na dalszych kursach, co ułatwi nam komunikację z osobami głuchymi. W naszym biurze dostępne są również jedyne w Polsce informatory tłumaczone na Polski Język Migowy – opowiada A. Balińska.



Sierpień okazuje się także wypełniony turystami, w związku z tym sezon wakacyjny, jeśli chodzi o pracę biura, zostanie przedłużony, ze względu na spore zainteresowanie usługami. Również we wrześniu IT będzie dostępna przez siedem dni w tygodniu. Oprócz wzmożonego zainteresowania usługami Informacji, jest jeszcze jeden argument: – Pragniemy również wydłużyć sezon turystyczny, aby branża turystyczna, w tym hotele i restauracje, tak bardzo zniszczone w czasie pandemii, mogły się odbudować – podkreśla Balińska.

