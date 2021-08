Przed nami ciekawy weekend. Zobacz, co się będzie działo w Iławie i okolicy

Zapowiada się interesujący weekend. Sprawdź, co się będzie wkrótce działo. Przedstawiamy plan na najbliższe dni zarówno w Iławie, jak i okolicy.

Iława

50. Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka Iława 2021

Wydarzenia towarzyszące będą miały miejsce w Galerii Jazzowej przy ratuszu.

12 sierpnia o 17:00 z recitalem "Jazz na leżakach" wystąpią uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Iławie: Agne - Nell Obrębska, Agata Bernaciak.

Do 15 sierpnia będzie można oglądać wystawę plakatu jazzowego Bogdana Bartkowskiego. To autor wszystkich iławskich plakatów do Złotej Tarki.

Piątek, 13 sierpnia

19:00

Young Jazz - Parada Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Michała Kowalewskiego

Stare Miasto / Galera Jazzowa / park / amfiteatr

19:30

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Michała Kowalewskiego

Amfiteatr im. Louisa Armstronga

20:00

Złota Gala Złotej Tarki

Wiesław Pieregorólka Big Collective Band oraz soliści: Marianna Wróblewska, Jan Młynarczyk, Stanisław Piwowarski, Andrzej Jagodziński, Jerzy Detko, Adam Abrahamczyk, Marek Michalak, Roman Bartnicki, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski

Wręczenie statuetek jubileuszowych

Prowadzenie: Paweł Sztompke

Amfiteatr im. Louisa Armstronga

Bilety: 30 zł / 40 zł

Karnet dwudniowy 50 zł / 70 zł

24:00

Ball jazzowy z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną

Park miejski / wstęp wolny



Sobota, 14 sierpnia

17:00

Koncert Dixie Team - jazz tradycyjny

Park miejski / wstęp wolny

20:00

Koncert galowy "50 lat Złotej Tarki"

Alchemik Big Band "Tribute to Ella Fitzgerald" / Lindy Hop Battle

Goście specjalni: Ewa Bem, Jan Ptaszyn Wróblewski, Misha Piatigorsky, Grzech Piotrowski, Rafał Sarnecki, Matheus Jardim, Anna Karwan, Agnieszka WIlczyńska, Małgorzata Chruściel, Tamara Behler, Ada Kiepura

Grupa taneczna Swing Out - Michał Oblaciński

Wręczenie tytułów Honorowy Obywatel Iławy

Statuetki jubileuszowe

Prowadzenie i miejsce j.w.

Ceny biletów jak w piątek

Niedziela, 15 sierpnia

14:00 Msza jazzowa z udziałem chóru Iława Gospel Singers

Amfiteatr im. Louisa Armstronga / wstęp wolny

18:00

Tyrmand - Słowo i Jazz

widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu Jerzego Zelnika, Wojciecha Konikiewicza, Mariusz Fazi Mielczarek

Kinoteatr Pasja

wstęp wolny na wejściówki

Lubawa

14 sierpnia

godz. 14:00

Łazienki Miejskie

Przegląd Zespołów Śpiewaczych



Susz

13-15 sierpnia

DNI SUSZA

13 sierpnia

16:30 In Taberna (folk)

18:00 Cezary Kuczyński (pop)

19:30 Romantycy Lekkich Obyczajów (rock/pop)

21:00 Ania Rusowicz (rock)



14 sierpnia

15:30 Łukasz Jędrys (songwriter)

17:00 Stach Bukowski (retro rock)

18:30 Agata Karczewska (songwriter)

20:00 Happysad (rock)

Blender Art Festival

13 sierpnia

16:00 Pomaluj z Emocji!

malowanie wraków aut

14 sierpnia

11:00 Mikser przygód: Misja SOK. Sam odnajdź klucz - familijna gra miejska (z udziałem Iławskiej Grupy Aktorskiej)

11:00 Mikser przygód: Owocowy bój. Posmakuj Emocji. Turniej estetyki kulinarnej dla seniorów

16:00 Pomaluj z Emocji!

malowanie wraków aut



15 sierpnia

11:00 Śniadanie na trawie z Grzegorzem Halamą

13:00 Bobble Star - interaktywny pokaz baniek mydlanych



15 sierpnia

godz. 9:00

Stadion Miejski przy ul. Leśnej

Obchody 75-lecia działalności Klubu Sportowego Unia Susz

Turniej młodych talentów we wszystkich kategoriach wiekowych

Gość: były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel

Quiz piłkarski z wiedzy o Unii

Trening pokazowy

Mecz "Cała Unia zawsze razem"

Grochówka i ognisko

