Żeglarski weekend w Iławie. I muzyka, i regaty

Już dziś, (piątek 30 lipca) w Porcie Śródlądowym w Iławie będzie można na żywo posłuchać szant. To nie wszystko, bo całe wydarzenie rozpocznie się już o 13:00. Najmłodsi adepci żeglarstwa będą mogli wziąć udział w grach, zabawach, a także konkursie plastycznym o tematyce żeglarskiej.

Natomiast o godzinie 18:00 na portowej scenie rozpoczną się koncerty zespołów szantowych. Najpierw, o 18:00, wystąpią Zrefowani. To zespół, w którym wokalistą jest pochodzący z Iławy Przemek Lisek.

Mimo krótkiego stażu (bo powstał 21 czerwca 2020 r.), zespół ma już na swoim koncie kilkanaście występów, głównie online. W repertuarze zespołu znajdują się zarówno znane wszystkim żeglarskie standardy, jak i trochę zapomniane inne "mokre" piosenki, jak sami określają wykonywane przez siebie utwory.

Wodny Patrol natomiast to zespół piosenki żeglarskiej z Olsztyna, istniejący od 1995 r. i wielokrotnie nagradzany na najważniejszych festiwalach szant w Polsce. Znany jest także widzom z Iławy.

I ta ekipa wystąpi o 20:00.

To będzie zatem prawdziwe żeglarskie święto: muzyka okraszona żeglarskimi zabawami dla najmłodszych. To jednak nie wszystko. Następnego dnia, w sobotę (31 lipca), na akwenie Dużego Jezioraka, odbędą się Ogólnopolskie Regaty Oldbojów w klasie optimist "Yellow Cup". To niezwykle widowiskowe zawody. Na czym polegają? Otóż żeglarki i żeglarze powyżej 35. roku życia ścigają się na łodziach, na których sztuki żeglarskiej uczą się dzieci. Tradycyjnie nie zabraknie atrakcji dla dzieci (Piknik Żeglarski, na którym można nauczyć się np. wiązania węzłów), ale głównym punktem programu są tradycyjnie wyścigi!

Do regat można się już zgłaszać, na portalu www.sswmos.pl w zakładce Yellow Cup. Zapisu można także dokonać w dzień regat w ich biurze, znajdującym się w Ekomarinie. Otwarcie biura o godzinie 9.00, a pierwsze wyścigi o 10.00.

W Yellow Cup nie może zabraknąć królewskiej kategorii, XXL, która przewidziana jest dla zawodników o wadze powyżej 100 kg! To wisienka na torcie iławskich regat; wielkie chłopy jakoś się mieszczą w malutkich łupinach. Nie zabraknie także nagród dla Najlepszej Żeglarki, Najstarszego Żeglarza i Najcięższego Żeglarza.

A wieczorem znowu uczta muzyczna.

Szanty nad Jeziorakiem odbędą się w amfiteatrze miejskim nad Małym Jeziorakiem, wstęp na nie jest oczywiście bezpłatny. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.30 od programu artystycznego w wykonaniu dzieci z przedszkola "Pluszak" w Iławie. Następnie na deskach amfiteatru im. Louisa Armstronga wystąpią dwa zespoły. Pierwszy z nich to Atlantyda. To zespół złożony z muzyków pochodzących z różnych stron Polski: Gdyni i Warszawy. Repertuar muzyczny stanowią tradycyjne utwory, współczesne piosenki morskie i żeglarskie autorstwa założyciela zespołu, Sławomira Klupsia. Początek o godzinie 20:00.

Tuż po Atlantydzie wystąpi North Cape, grupa założona w 1995 r. w Pszczynie, śpiewająca szanty, pieśni morza, utwory folkowe oraz własne, stylizowane na szanty. Wszystkie utwory wykonywane są wyłącznie w pięciogłosie a cappella, bez wsparcia instrumentów. Początek o 21:30.



eka / zico

ilawa@gazetaolsztynska.pl