Od-ważne zapraszają na nowy termin rozdawnictwa!

Już w poprzednią sobotę (17 lipca) Od-ważne planowały rozdać przedmioty, które do tej pory gromadziły, zbierając je we własnym gronie i od innych. To ubrania, zabawki, buty i inne przedmioty, które chciały rozdać potrzebującym. Niestety, nawałnica spowodowała, że akcję trzeba było przełożyć.

Nowy termin to kolejna sobota, 24 lipca. Miejsce: trawnik w okolicach plaży na Skarbku w Iławie, ul. Wańkowicza. Czas: od godziny 12:00 do 21:00. Przy okazji będzie można wrzucić grosik do puszki dla samotnej, chorej i samotnej matki 2 dzieci, którą opiekuje się stowarzyszenie.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl