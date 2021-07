Ruszyła sprzedaż biletów na jubileuszową Złotą Tarkę

Festiwal jazzu tradycyjnego odbędzie się na początku sierpnia. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie.

Bilety na 50. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” można kupić zarówno stacjonarnie, w kasie kina w godzinach jej otwarcia, jak i przez internet.

Przygotowano karnety dwudniowe i na pojedyncze dni. Wejście do amfiteatru na niedzielną mszę jazzową będzie z kolei bezpłatne.

Bezpłatne będzie również wejście na widowisko w wykonaniu znanego polskiego aktora Jerzego Zelnika.



Piątek, 13 sierpnia

19:00

Young Jazz - Parada Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Michała Kowalewskiego

Stare Miasto / Galera Jazzowa / park / amfiteatr

19:30

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Michała Kowalewskiego

Amfiteatr im. Louisa Armstronga

20:00

Złota Gala Złotej Tarki

Wiesław Pieregorólka Big Collective Band oraz soliści: Marianna Wróblewska, Jan Młynarczyk, Stanisław Piwowarski, Andrzej Jagodziński, Jerzy Detko, Adam Abrahamczyk, Marek Michalak, Roman Bartnicki, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski

Wręczenie statuetek jubileuszowych

Prowadzenie: Paweł Sztompke

Amfiteatr im. Louisa Armstronga

Bilety: 30 zł / 40 zł

Karnet dwudniowy 50 zł / 70 zł

24:00

Ball jazzowy z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną

Park miejski / wstęp wolny



Sobota, 14 sierpnia

17:00

Koncert Dixie Team - jazz tradycyjny

Park miejski / wstęp wolny

20:00

Koncert galowy "50 lat Złotej Tarki"

Alchemik Big Band "Tribute to Ella Fitzgerald" / Lindy Hop Battle

Goście specjalni: Ewa Bem, Jan Ptaszyn Wróblewski, Misha Piatigorsky, Grzech Piotrowski, Rafał Sarnecki, Matheus Jardim, Anna Karwan, Agnieszka WIlczyńska, Małgorzata Chruściel, Tamara Behler, Ada Kiepura

Grupa taneczna Swing Out - Michał Oblaciński

Wręczenie tytułów Honorowy Obywatel Iławy

Statuetki jubileuszowe

Prowadzenie i miejsce j.w.

Ceny biletów jak w piątek

Niedziela, 15 sierpnia

14:00 Msza jazzowa z udziałem chóru Iława Gospel Singers

Amfiteatr im. Louisa Armstronga / wstęp wolny

18:00

Tyrmand - Słowo i Jazz

widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu Jerzego Zelnika, Wojciecha Konikiewicza, Mariusz Fazi Mielczarek

Kinoteatr Pasja

wstęp wolny na wejściówki





Bilety na drugi dzień:

Karnet dwudniowy:

Wydarzenia towarzyszące będą miały miejsce w Galerii Jazzowej przy ratuszu.

Już od 2 do 15 sierpnia będzie można oglądać wystawę plakatu jazzowego Bogdana Bartkowskiego. To autor plakatów do Złotej Tarki.

Z kolei 3 sierpnia o 19:00 odbędzie się wernisaż wystawy rzeźb stalowych Rafała Szulca "W rzeźbie jest jazz" oraz recital pianistyczny Mirosława Dudy.

Natomiast 12 sierpnia o 17:00 z recitalem "Jazz na leżakach" wystąpią uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Iławie: Agne - Nell Obrębska, Agata Bernaciak.

