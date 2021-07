GKS Wikielec rozbił w sparingu Huragan Morąg

Huragan Morąg – GKS Wikielec 0:4 (0:2)

0:1, 0:2 – Jankowski (31 karny, 45), 0:3 – Otręba (56), 0:4 – Masiak (82)

GKS: Wieczerzak – Sz. Jajkowski, Kacperek, Otręba, Grzybowski, M. Jajkowski, zawodnik testowany, Rosoliński, Bartkowski, Masiak, Jankowski,

Zagrali także: zawodnik testowany, Janiszek,

Ostatecznej decyzji z PZPN-u w sprawie walkoweru za mecz z Bronią Radom wciąż nie ma, jednak – tak czy inaczej – drużyna musi już myśleć o nowym sezonie, choć nie wiadomo, czy ekipa prowadzona przez trenera Łukasza Suchockiego (pozostał na stanowisku) zagra w III czy jednak w IV lidze.

Pisą Barczewo (1:3 na wyjeździe). W środę GKS, być może ligowy rywal Huragana w przyszłym sezonie (morążanie spadli do IV ligi), rozegrał sparing w Olsztynie (więcej w artykule: GKS Wikielec rozpoczął sparingi. Na początek test-mecz ze Stomilem [zdjęcia, skrót video] ), natomiast zespół z Morąga tydzień temu przegrał w swoim pierwszym letnim sparingu zna wyjeździe).

Dzisiaj w Morągu doszło do spotkania kontrolnego, w którym zespół Suchockiego grał na terenie drużyny trenera Andrzeja Malesy. Spotkanie rozpoczęło się już o godzinie 10.30. Do przerwy było 0:2 dla gości, a bramkarza ekipy gospodarzy dwukrotnie pokonał Michał Jankowski: pierwszy raz po skutecznie wykonanym rzucie karnym (zagranie piłki ręką w polu karnym przez zawodnika Huragana), a drugi gol to wykorzystanie podania od Michała Bartkowskiego i uderzenie do pustej bramki.

Po zmianie stron goście podwyższyli wynik. Najpierw Hubert Otręba huknął nie do obrony sprzed pola karnego, wcześniej piłka dorzucana była z rzutu rożnego, a wynik na 0:4 ustalił nowy zawodnik „GieKSy”, Szymon Masiak (ostatnio Mławianka Mława), który zdobył gola po indywidualnej akcji, strzałem z praktycznie zerowego kąta. Wszystko wskazuje na to, że Masiak pozostanie w zespole, podobnie jak bramkarz Marcin Wieczerzak (bronił w GKS-ie w poprzednim sezonie), który już prawie wrócił w rodzinne strony. W sparingu z Huraganem zagrał także Jakub Janiszek (ostatnio Unia Susz).

Po spotkaniu rozmawialiśmy z trenerem Malesą. Na jakim etapie budowy jest obecnie zespół z Morąga?

– Wszyscy wiemy, że po ostatnim sezonie duża część naszej drużyny rozjechała się po Polsce, a nawet i po Europie. Jesteśmy więc w trakcie budowy zespołu praktycznie od nowa – przyznaje szkoleniowiec.

– W spotkaniu z GKS-em Wikielec dałem odpocząć grupie podstawowych zawodników, a szanse pokazania się mieli piłkarze, którzy aspirują do gry w naszej drużynie. To gracze z Morąga oraz okolicznych miejscowości, kadrę na sezon 2020/21 będziemy opierali przede wszystkim na naszych wychowankach i piłkarzach z naszego regionu, a nawet najbliższej okolicy – dodaje Malesa.

Pytamy także o ocenę dzisiejszego sparingu z drużyną z gminy Iława.

– GKS zdecydowanie dominował w tym kontrolnym meczu. Widać, że jest to jeszcze trzecioligowa ekipa, z dużymi możliwościami. Piłkarsko ta drużyna jest bardzo dobrze poukładana, widać dużą kulturę gry u konkretnych zawodników. Już po pierwszej połowie przegrywaliśmy 0:2. Po zmianie stron nastąpiło rozluźnienie w szeregach naszych rywali, jednak gdy znowu podkręcili tempo, to zdobyli kolejne bramki. Z całego serca życzę klubowi z Wikielca utrzymania w III lidze, ten zespół na to zasługuje. Poza tym zawsze mówię, że im więcej zespołów z naszego regionu gra w wyższych ligach, tym lepiej dla naszego całego lokalnego futbolu – słusznie zauważa trener Huragana.

W najbliższą środę zespół z Wikielca zagra sparing w Lubawie z Motorem, początek o 17.00.

