IŁAWA || Yellow Cup – przed nami najbardziej Optymistyczne regaty żeglarskie na świecie!

To będzie druga edycja Yellow Cup, do której dojdzie nie na Małym, tylko na Dużym Jezioraku. Zmagania sportowe, połączone z muzyką szantową, przy której bawili się nie tylko żeglarze, narodziły się w restauracji Yellow nad Małym Jeziorakiem, stąd nazwa wydarzenia. Przez lata do wyścigów żeglarskich oldbojów dochodziło na akwenie znajdującym się w centrum miasta.

Ostatnia edycja, jubileuszowa, wypłynęła na dalsze wody – przy iławskiej Ekomarinie, już na Jezioraku Dużym, warunki do żeglowania są lepsze niż na Małym, gdzie momentami podczas regat prawie nie wiało.

Do tegorocznej edycji dojdzie w ostatnią sobotę lipca – 31.07. Tradycyjnie nie zabraknie atrakcji dla dzieci (Piknik Żeglarski, na którym można nauczyć się np. wiązania węzłów), oraz pysznego jedzenia (pojawi się food truck), ale wiadomo, że głównym punktem programu są tradycyjnie wyścigi!

można się już zgłaszać, na portalu www.sswmos.pl w zakładce Yellow Cup. Zapisu można także dokonać w dzień regat w ich biurze, znajdującym się w Ekomarinie. Otwarcie biura o godzinie 9.00, a pierwsze wyścigi o 10.00.

W Yellow Cup nie może zabraknąć królewskiej kategorii, XXL, która przewidziana jest dla zawodników o wadze powyżej 100 kg! To wisienka na torcie iławskich regat; wielkie chłopy jakoś się mieszczą w malutkich łupinach. Nie zabraknie także nagród dla Najlepszej Żeglarki, Najstarszego Żeglarza i Najcięższego Żeglarza.

Organizatorzy Yellow Cup, czyli Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława, dla jednego z uczestników regat ma świetną nagrodę. Wśród wszystkich żeglarek i żeglarzy, którzy ukończą pierwszy wyścig, rozlosowany zostanie bowiem wart 1000 zł voucher na czarter jachtu w Giżycku! Tu już nie liczy się tyle talent żeglarski, co łut szczęścia.

