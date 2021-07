Iława || 21-latek z Warszawy z zarzutami kradzieży roweru wodnego i zniszczenia go

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 21-latkowi. — Mężczyzna ukradł rower wodny, a kiedy nim pływał, uszkodził podłokietnik i ster. Teraz mieszkaniec Warszawy ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Oficer dyżurny iławskiej jednostki policji został poinformowany o kradzieży roweru wodnego.

— Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie okazało się, że czterech mężczyzn rowerem wodnym przypłynęło do sąsiada pokrzywdzonego. W pewnym momencie przesiedli się do roweru pokrzywdzonego, stojącego na brzegu jeziora, który nie był przymocowany i odpłynęli — relacjonuje oficer prasowa KPP Iława.

— Kiedy wrócili to odstawili zabrany wcześniej rower, a swoim odpłynęli. Policjanci ustalili, że kradzieży roweru dokonał 21-latek. Jak się okazało, nie było to jedyne przewinienie mężczyzny, gdyż połamał on również podłokietnik oraz uszkodził ster — relacjonuje asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut. Kodeks karny za samo zniszczenie mienia przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława