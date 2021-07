Święto Gęsi w Iławie — zapraszamy na kulinarną ucztę! Sprawdź szczegóły

W najbliższą niedzielę (18 lipca) w iławskim amfiteatrze już po raz drugi odbędzie się Święto Gęsi. — Główna część wydarzenia rozpocznie się o godzinie 14.00, jednak już od godziny 10.00 zapraszamy do skorzystania z Alejki Handlowej — mówi Krystyna Ziejewska, organizatorka Święta Gęsi.

Święto Gęsi w Iławie jest imprezą cykliczną organizowaną po raz siedemnasty, do roku 2018 było organizowane w Biskupcu Pomorskim, a od roku 2019 w Iławie (w roku 2020, z powodu obostrzeń pandemicznych, wydarzenie nie mogło się odbyć).

8 tysięcy osób, dodatkowo jest transmitowana na żywo w mediach społecznościowych. Transmisja z tegorocznego wydarzenia będzie prowadzona na żywo na fanpage fb Jemy Gęsinę ( Impreza ma charakter ogólnopolski i corocznie odwiedza ją około, dodatkowo jest transmitowana na żywo w mediach społecznościowych. Transmisja z tegorocznego wydarzenia będzie prowadzona na żywo na fanpage fb Jemy Gęsinę ( @jemgesine ).

W programie imprezy są liczne konkursy kulinarne, pokazy, degustacje oraz muzyka na żywo w wykonaniu Teatru Muzycznego Hals. W tym roku program ten uświetniają znane autorytety kulinarne: Karol Okrasa (osobowość kulinarna), Dariusz Struciński ( Szef kuchni Hotelu Anders w Starych Jabłonkach), Mariusz Gachewicz (Szef kuchni Hotelu Zamek Gniew), Aleksandra Juszkiewicz ( Zwyciężczyni programu Masterchef)

W ramach Święta Gęsi odbywa się również Konkurs Kulinarny pn „Hit Święta Gęsi", który poprowadzi Karol Okrasa, a Jury przewodniczyć będzie Dariusz Struciński.

W programie święta specjalny program dla dzieci przygotowany przez Teatr Muzyczny Hals.

Wszyscy uczestnicy konkursów dostaną atrakcyjne nagrody i puchar od organizatora oraz nagrody specjalne i puchary od Marszałka Województwa i Burmistrza Iławy.

Nagrody to sprzęt AGD, ekskluzywne talerze CHURCHIL, wyroby pościelowe z puchem gęsim. W ramach Święta Gęsi zorganizowano również promocję książki Oli Juszkiewicz - zwyciężczyni programu Masterchef. Będzie to okazja do zakupu książki wraz z autografem lub dedykacją Autorki.

Impreza finansowana jest z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

