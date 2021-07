Chcesz się zaszczepić przeciwko Covid-19? Będzie taka możliwość podczas Festiwalu w Siemianach

Jak nam przekazał dzisiaj rano (czwartek 15 lipca) wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, osoby chcące zaszczepić się przeciwko Covid-19 będą mogły to zrobić w trakcie Festiwalu nad Jeziorakiem — Siemiany 2021.

Do znanego i cenionego wśród miłośników muzyki i dobrego humoru (w trakcie festiwalu odbywają się koncerty gwiazd muzyki, ale występują także najbardziej znane kabarety) dojdzie w dniach 23-24 lipca (piątek-sobota).

To będzie już 15. edycja Festiwalu nad Jeziorakiem, który cieszy się ogromną popularnością, także wśród turystów. W tym roku również wystąpią prawdziwe gwiazdy, m.in. Anna Maria Jopek, zespół Raz Dwa Trzy czy Maciej Maleńczuk z zespołem.

Już w środę pojawiła się początkowo nieoficjalna informacja, że w trakcie Festiwalu będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Dzisiaj rano (czwartek 15.07) informację tę oficjalnie potwierdził nam wójt gminy Iława, Krzysztof Harmaciński. Gmina Iława oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie to główni organizatorzy corocznego wydarzenia, odbywającego się w Siemianach nad samym brzegiem Jezioraka, w pięknie położonym amfiteatrze.

— Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom naszego społeczeństwa i postanowiliśmy stworzyć punkt szczepień przeciwko Covid-19 w trakcie siemiańskiego festiwalu — mówi wójt Harmaciński.

— Zaszczepić się będzie można zarówno w piątek, jak i sobotę, tj. 23 i 24 lipca, w godzinach 18.00 — 21.00. Szczepienia prowadzone będą przez wykwalifikowany personel medyczny firmy Kemed — dodaje wójt gminy Iława.

Jak nam przekazał Krzysztof Harmaciński, dostępne będą szczepionki wyprodukowane przez firmę Johnson & Johnson oraz przez firmę Pfizer.

— Jak wiemy, szczepionka Johnson & Johnson to jedna dawka, natomiast Pfizer to dwie dawki. Osoby, które miały już podaną pierwszą dawkę Pfizera będą mogły w Siemianach otrzymać drugą. Jeśli natomiast nie były jeszcze w ogóle szczepione, to w Siemianach mogą otrzymać pierwszą dawkę Pfizera i umówić się na drugą wizytę — tłumaczy wójt gminy Iława.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl